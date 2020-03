Las voces que siempre acompañan

En mi casa muy pocas veces hemos estado en silencio. Desde que tengo memoria siempre he escuchado la radio, al menos la hemos tenido de fondo. Y me viene de familia. Mi abuela me contaba que nunca olvidará las radionovelas que escuchaba de joven o cómo entretenía a mi madre y a mis tíos con la radio. Mi madre también se acuerda de esos momentos de su infancia, con el transistor puesto. Aunque el momento que más pegada estuvo a a la radio fue un 23 de febrero.

Estaba preparando su boda y se veía cancelándola. Los tiros que se dispararon en el Congreso resonaron en toda España por las ondas, un país que se quedó aquella noche sin pegar ojo. Como a mi madre, la radio acompañó, como pudo, a todos los españoles. Y ahora aunque hayan pasado los años, la radio sigue ahí, en este caso hablándoles de una pandemia, que parece una radionovela y que no pega tiros pero asusta igual.

Y no se crean que está siendo nada fácil. Los que trabajamos en la radio nos hemos tenido que traer el trabajo a casa, y hablo de manera literal. Este medio es tan fantástico que ha conseguido adaptarse a las circunstancias, siempre lo hace. La mayoría de los periodistas de la SER, gracias a nuestros compañeros técnicos, estamos contándoles lo que pasa ahí afuera desde el salón de nuestras casas, esto que leen lo he escrito sentado en mi sillón. Quién iba a decir, que este invento, de principios del siglo XX, iba a seguir siendo una herramienta fundamental un siglo después, en la era de internet, de los satélites y de tantos inventos que parecen de ciencia ficción.

Mi abuela decía que la radio la acompañaba. Las voces que salían de su viejo transistor eran parte de la familia. Y quizás ésa sea la verdadera fuerza de este medio de comunicación y lo que hace que los trabajamos en él nos sintamos tremendamente orgullosos. Estos días de cuarentena donde nadie puede visitar ni ser visitado, nuestras voces se cuelan en las casas de todo el mundo. Ya sea para informar, entretener o simplemente acompañar. La radio, para muchos, es la única voz amiga que suena estos días en casa.

Y aunque nos hemos adaptado, la radio no se libra de dificultades. Todos miramos de reojo la caída increíble de las campañas de publicidad que, después de los oyentes y sus trabajadores, es el motor que la mantiene encendida. La radio siempre ha estado ahí y ahora es el momento de que sobre todo las administraciones públicas demuestren su compromiso con ella y el resto de medios.

Nosotros mientras, y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros, seguiremos trabajando por ustedes y por la radio. Nuestros oyentes y familia de las ondas. Seguiremos contándoles, hasta que podamos, cómo se escucha la vida como hemos hecho siempre.