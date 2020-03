Miguel Ángel Ramírez: "Nuestros empleados van a percibir el 100% de sus salarios"

La Unión Deportiva ha realizado finalmente el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) a sus empleados, explicando Miguel Ángel Ramírez en los micrófonos de Cadena Ser Las Palmas que “nunca hemos presentado un ERTE, aunque fuimos el primer equipo del fútbol español que lo estudiamos, aunque en unas condiciones en la que nuestros servicios jurídicos y los de La Liga nos dijeron que no se podían llevar a cabo, puesto que nuestra intención era que el club complementara el resto sueldo que nuestros empleados no iban a percibir, y al no tener seguridad de que se pudiera aceptar, pues decidimos no arriesgar a que no nos lo aceptaran y seguir adelante pagándoles nosotros”.

Pero la semana pasada “la autoridad laboral competente nos confirmó que sí podamos complementar lo que nuestros empleados no percibirían. Es decir, si uno de nuestros empleados cobra 2000 euros netos y el estado le paga el 70% del importe bruto solo cobraría unos 700 o unos 850 euros, con el consiguiente quebranto en sus cuentas, amén de lo que supone estar encerrados en casa. De esta forma, nosotros le cubriremos el resto de lo que no perciben, es decir, en el caso de que cobre 2000 y perciba 850, los restantes 1150 los pagaríamos nosotros, porque lo que queríamos es tener garantías de que nuestros empleados van a percibir el 100% de sus salarios”, continuó.

Y explicó que “tras la reunión que hemos mantenido los clubs es muy probable que la reanudación del campeonato nos lleva más allá del 30 de junio, por lo que si la temporada se extiende uno o dos meses más no tendremos esos recursos para hacer frente. Es por ello que nos tenemos que hacer una composición de lugar donde nuestro presupuesto de 12 meses tendremos que llevarlo a 14 para que económicamente sea más viable”.

Especificó que los futbolistas de la primera plantilla “tendrá el mismo tope que cualquier otro empleado, es decir, 1250 euros brutos, lo mismo que el jugador que más gana en España, pero nosotros le cubriremos el resto, como a todos nuestros empleados. La Unión Deportiva no hace como otro equipo que le ha reducido el 70% del salario a sus jugadores; ellos van a seguir cobrando y no perderán ni un euro porque nosotros cubriremos el resto”.

Entiende que “estamos en un caos no hay errores, sino un caos. Escuchas a personas de todos los sectores y cada uno tiene sus problemas. Los empresarios lo que pedimos es una normativa clara en todas las normas, porque la ambigüedad nos perjudica. Ahora lo más importante es la salud, pero el futuro económico de los que nos quedemos va a ser muy incierto, no solo en España, sino a nivel mundial. Cuando se acabe el confinamiento habrá que preguntarse: ¿qué vamos hacer ahora? Las medidas serán estrictas y para que esto se ponga en marcha va a costar lo suyo y será complicado porque si queremos ser competitivos habrá que tirar los precios, como hacen algunos países cuando salen de conflictos bélicos, y esto tendrá su coste”, sentenció.