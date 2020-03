Carlos Martínez: "Estamos en una situación grave en Soria multiplicando los ratios nacionales"

“La provincia de Soria registró en el mes de marzo 246 fallecidos por los 82 muertos en marzo de 2019, según datos del Registro, que son los reales, los que nos dan el alcance del problema. Las camas UCI están al cien por cien en Soria, y se están trasladando los pacientes a Valladolid y Burgos”, comienza el alcalde de Soria Carlos Martínez explicando una situación grave para los sorianos.

Y es que Soria se mantiene a la cabeza en España en los ratios estadísticos de contagiados y fallecidos. “Mientras la estadística de infectados en España es del 0,10 y en Castilla y León es del 0,12, en Soria la triplicamos, es del 0,3. Nos dicen que llevamos 14 fallecidos oficiales por Covid-19 en Soria; es España la estadística está en 7 muertos por cada 1.000 habitantes, en Castilla y León en 6 por cada mil habitantes pero en Soria se fija en 15,8 habitantes muertos por cada mil, duplicamos la cifra nacional”.

Carlos Martínez insiste en que “necesitamos generar un SOS grande y con mayúsculas porque la situación es de alarma real, y de cruda realidad, que nos está poniendo en un contexto terrible y tenemos que intentar alzar la voz a la Comunidad Autónoma y al Estado, que por favor pongan el foco en Soria. El problema que existe de UCIS en Madrid y Barcelona es todavía más grave en Soria, con la UCI repleta”.

Martínez no sabe cuál es la solución, “si un hospital de campaña, o personal sanitario en el Hospital Virgen del Mirón o en el Centro de Referencia Estatal pero es momento ya sin demora de que las autoridades nacionales reconozca la gravísima situación que atravesamos y nos pongan los materiales para atender a la población de Soria que se muere. Los datos oficiales no son creíbles porque la realidad nos supera constantemente, pero llevamos 246 fallecidos este mes de marzo y no es momento de buscar responsabilidades pero aquí estamos rompiendo los datos estadísticos nacionales y por algo será que se analizará luego”.

El alcalde sorianos recuerda que “es que aquí no tenemos de nada, ya no solo faltan respiradores y camas UCI, es que no tenemos una bolsa de trabajo siquiera de auxiliares de enfermería de la echar mano, no hay personal en Soria, no hay clínicas privadas que suplan las carencias de la sanidad pública, tienen que poner el foco ya en Soria y traer medios materiales y recursos personales para afrontar un mal endémico que afecta más que a las grande urbes en una situación de crisis sanitaria, que es la despoblación. El grito de ayuda que lanzo desde aquí es de desesperación absoluta, y tiene que llegar a Valladolid y a Madrid; tenemos un problema en el centro de personas con discapacidad Camp-Co Santo Ángel de la Guaria, otro problema gravísimo en las residencias con más de 30 fallecidos en Los Royales, y un 22 por ciento de aislamiento de ancianos residente en la provincia, una cifra que es el triple que la segunda que más tienen en la comunidad, tenemos una demanda real de servicio en una cobertura de emergencia sanitaria, estamos doblando y triplicando los datos oficiales del resto de las provincias”.

En el Hospital Santa Bárbara de Soria los sanitarios reutilizan mascarillas de usar y tirar que pasan por un proceso de esterilización, y a las batas que les han llegado les acoplan manquitos de carnicero porque les quedan cortas.