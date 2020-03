"Hacer test rápidos masivos sería tirar el dinero"

Sanidad cree que, aunque mínima, la tendencia es a la ralentización de casos. Así lo demostraría el descenso en los ingresos de urgencias. Este martes hay 700 camas y 21 puestos de UCI aún libres y ya se están realizando los test rápidos que, en ningun caso, serán masivos por los motivos que ha explicado el Consejero.

Los test rápidos deben realizarlos sanitarios, con un pinchazo en el dedo del paciente, cuya sangre se aplica al reactivo que, además, debe saber leerse. Al contrario de otras pruebas, ésta detecta los anticuerpos. Los anticuerpos son las sustancias que segrega el cuerpo contra una infección por eso la población diana es la que ya presenta síntomas claros. Como ha insistido Jesús Fernández, Consejero de Sanidad, "sirve para triar, y por eso no se puede hacer masivo. Si lo hiciéramos así, sería tirar el dinero que cuesta. Hay que hacerlo en urgencias o en los hospitalizados a los que no se ha hecho la PCR" Los test rápidos, por tanto, son una parte complementaria para los diagnósticos ya que de forma rápida, en 15 minutos, sabemos si un paciente es positivo. Si es así, ya no es necesario realizar la prueba de PCR que sí se aplica aunque se de negativo porque "hay síntomas que tardan días en aparecer pero sí se puede contagiar"

CIFRAS ESPERANZADORAS

Fernandez ha informado de que este martes hay en los hospitales de la región 700 camas a disposición y 21 puestos de UCI aún libres. Respecto a la situación hospitalaria reconoce que es difícil y comprometida aunque hay datos para la esperanza en las urgencias. Así, la atención en urgencias ha pasado del 50-55% al 39%. Hay recursos aún pero eso no significa, dice, que el número de camas libres sea un criterio "optimista"

El Consejero ha reconocido que se estan haciendo muchas derivaciones de pacientes entre centros de la región pero que, de momento, no han ingresado aquí pacientes de otras comunidades aunque recuerda, el virus no entiende de fronteras ni de territorios.

PLAN DE CONTINGENCIA EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Desde que comenzó la pandemia hay 577 residentes confirmados como positivos y 271 fallecidos.

Desde el 13 marzo se activaron 6 equipos asistenciales de médico, enfermero y conductor, que de lunes a domingo dan apoyo a personal sanitario de residencias con cinco funciones: clasificacion y triaje de pacientes en residencias; proporcionar atencion y tratamiento individualizado; tratamiento farmacologico; facilitar canalizacion pacientes cuando tienen que ser derivados e impulsar medidas organizativas de aislamiento o brote de casos para disponer de otros lugares.

En cuanto al plan estructural, se dan cuatro casos: "atendemos a personas que siendo alta del hospital tienen que ir a una residencia distinta de la que proceden; que en la original no pueden estar (bien porque no este medicalizada o porque albergue otro tipo de residentes);altas del hospital que no pueden irse a domicilio y altas desde urgencias que necesitan volver pero no a la residencia en la que estaban.

Diariamente se gestionan 110 situaciones, individualizadas. Actualmente se dispone de 300 plazas en dispositivos sociosanitarios para cubrir distintas necesidades.