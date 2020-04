El Villarreal CF apuesta por acabar la temporada siempre que sea posible

El presidente de La Liga, Javier Tebas, se reunió ayer con los presidentes de los 20 clubes de Primera División, entre ellos el Villarreal CF, para analizar la crisis que azota al deporte rey a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En dicha reunión los clubes decidieron negociar con los futbolistas una reducción salarial de urgencia y que, en caso de no haber acuerdo, se verán abocados a unirse a Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol y Alavés con el fin de solicitar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

En ese sentido los clubes manejan la intención de reducir los sueldos de sus futbolistas en un 20 % de media, aunque esa cifra podría reducirse en caso de que la Liga finalmente pueda acabarse aunque sea a puerta cerrada.

Respecto al calendario, La Liga cuenta con todos los permisos para acabar la temporada hasta el 1 de agosto, haciendo una pequeña pretemporada de 10/15 días, sin embargo, la primera intención de los clubes es la de finalizar la competición antes del 30 de junio disputando partidos cada tres días, y arrancando seguramente el 10 mayo. Si finalmente no se pudiera jugar… la UEFA tendría que designar campeón, descensos y ascensos en los despachos, aunque sea a regañadientes, bajo las directrices de UEFA.

En ese sentido, el Villarreal CF defiende la postura de la mayoría de clubes que no es otra que acabar la temporada por una cuestión deportiva y económica, para intentar perder el menor dinero posible y que no afecte a los clubes, jugadores, trabajadores, etc