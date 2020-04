Los jugadores del CD Tenerife siguen llevando a cabo el confinamiento al que se ha sometido a toda la población tratando de no perder la forma aunque hay casos de jugadores que realizan un trabajo de recuperación tras haber caído lesionados. Es el caso de Borja Lasso que sigue llevando a cabo los trabajos de rehabilitación desde su domicilio en Sevilla.

SITUACION: “Me encuentro en casa confinado, haciendo caso a lo que dice el gobierno y a la espera de que se pueda arreglar la situación lo antes posible. Es la tónica a seguir en cualquier punto del país. Ahora tengo un gimnasio en casa y realizo ejercicios de rehabilitación. Los primeros meses fueron más complicados porque la herida no terminaba de cerrar pero ahora está bastante bien y me permite hacer ejercicios más complejos. Ando prácticamente sin problemas ya que las muletas las deje hace tres semanas y dependiendo de la evolución pasaré a correr poco a poco porque tengo ganas de reincorporarme con los compañeros. Esperemos que se pueda volver a jugar porque será señal de que todo se ha arreglado. Estoy poniéndolo todo para intentar restablecerme lo antes posible y no tengo otra cosa sino ganas de recuperarme definitivamente y trabajar con mis compañeros.

REENCUENTRO: “Tras el partido en Extremadura y coincidiendo con que el equipo hacía noche en Sevilla me acerque al hotel para verles. Fue una alegría el poder ver a mis compañeros en uno de los últimos desplazamientos del equipo. Hablo con ellos todas las semanas y saben que estoy muy contento de que las cosas vayan bien y yo tengo muchas ganas de viajar a la isla para ponerme a trabajar con ellos”.

RESULTADOS: “Ahora que han venido momentos buenos con esta racha en liga reconozco que me gustaría estar ahí con ellos y poder disfrutar del trabajo diario en compañía de mis compañeros, pero ha tocado recuperarme aquí y poco a poco por lo que debo seguir las pautas que se me han marcado para una buena recuperación”.

JUAN CARLOS CORDERO: “Me llamó desde que firmó en el club y he podido hablar con el varias veces más. Le veo un profesional muy cualificado y estoy seguro de que nos va a ayudar en conseguir nuestros objetivos”.

AFICION: “Me ha brindado un cariño espectacular y a pesar de que el año pasado las cosas no salieron como queríamos este curso me estaba encontrando muy bien porque me apoyaban mucho. Lo mismo ha pasado con la lesión puesto que desde el primer momento se han volcado mandándome ánimos y lo que quiero es devolverles ese cariño en el campo con resultados y buen juego”.

PERSONAL ESENCIAL: “La labor que están haciendo todas estas personas que normalmente no nos damos cuenta en el día a día habitual tremenda. Les mando mi apoyo y mi aplauso por la labor que están haciendo”.