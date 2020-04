El transport metropolità, gratuït per ajudar els serveis essencials

L'Autoritat de l'Transport Metropolità (ATM) ha aprovat per unanimitat la "suspensió temporal del pagament de les tarifes del transport públic fins al pròxim 9 d'abril", amb l'objectiu de posar el transport públic al servei de les persones que cobreixen serveis essencials.

La mesura ha estat aprovada pel consell d'administració de l'ATM, per unanimitat, en una reunió extraordinària celebrada aquest dimarts.

La decisió de suspendre el pagament de les tarifes del transport ha estat consensuada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana (AMB) i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb la finalitat de posar, durant aquests dies, la xarxa de transport públic a disposició de les persones dedicades als serveis essencials i que estan autoritzades a desplaçar-se.

"És un acte de reconeixement a la seva tasca tan crucial en aquesta situació d'emergència de país", assenyala l'ATM en un comunicat.

L'Autoritat Metropolitana preveu que el volum de la demanda del transport públic "serà molt semblant o fins i tot inferior" al dels últims dies, amb reduccions generals d'un 90% en comparació amb un dia normal.

Segons TMB, dilluns les validacions a la xarxa de metro van baixar un 91,5% i als autobusos un 94% respecte d'un dia normal equivalent.

ATM ha avançat que els Mossos d'Esquadra i les policies locals "han de vetllar perquè els desplaçaments només siguin efectuats per les persones que puguin fer-ho, d'acord amb la normativa vigent".

Adverteixen que si detecten que la mesura implica "un augment de la mobilitat no essencial s'activarien els mecanismes per anul·lar-la de manera immediata".

Demà, les autoritats de l'transport d'establir el mecanisme per aplicar aquesta gratuïtat a partir de dijous, 2 d'abril, en una reunió amb tots els operadors implicats.

Aquesta mesura "excepcional" afecta Metro, TMB, FGC, TRAM, Rodalies i els autobusos de TMB, metropolitans, de la direcció general de Transports i Mobilitat i dels municipis adscrits a l'AMTU.

ATM serà l'encarregada d'establir els mecanismes de compensació econòmica i de garantia de liquiditat per als operadors a conseqüència d'aquesta mesura.

Per la seva banda, TMB ha informat que els dies en que estigui en vigor aquesta mesura s'haurà de validar el bitllet o abonament a l'entrada de les estacions de metro, però la validadora no descomptarà cap viatge, i que també en els autobusos caldrà validar .

En aquest període de suspensió es podrà accedir a les estacions de metro i als autobusos amb qualsevol bitllet o abonament, fins i tot si estan esgotats.

Pel que fa a la situació sanitària amb el personal de TMB, la companyia ha informat que dels 29 casos confirmats de coronavirus, 15 ja han estat donats d'alta hospitalària a l'haver superat la malaltia.

Hi ha 126 persones més que han finalitzat la quarantena i no tenen simptomatologies, de manera que s'han pogut reincorporar-se a la feina, mentre que les persones en quarantena amb simptomatologia o com contactes propers són 689, el 8,35% de la plantilla.

A més, un 12,68% de el personal està al seu domicili pel fet de ser considerat grup de risc, com les persones que tenen historial de malalties cardíaques o respiratòries, entre d'altres, les dones embarassades i les lactants, a el temps que un 19, el 71% està en situació de baixa per diverses afeccions.