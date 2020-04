"El practicaje es un servicio universal, obligatorio para buques de más de 500 GT o de cualquier tamaño siempre y cuando transporten mercancías peligrosas. Está dirigido a garantizar la seguridad del puerto, de las instalaciones portuarias, del buque, del medio ambiente y, por ende, de la vida humana. Está catalogado como un servicio concesionado y fuertemente regulado por su incidencia en la seguridad de la navegación".

Hoy hemos querido conocer algo más sobre un eslabón importantísimo en la cadena logística del transporte marítimo y para ello hemos hablado unos minutos con Marcos Socas, práctico del Puerto de Algeciras, que además ha explicado lo ocurrido días atrás con el portacontenedores Marco Polo y el incidente creado tras el anuncio de que podría haber un afectado por coronavirus entre la tripulación.

No nos olvidamos de que hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Recordamos que días atrás tuvimos oportunidad de comentar un desagradable incidente protagonizado por un padre que bajó a la calle con su hijo autista y recibió los improperios de parte del vecindario, que debía desconocer que la norma asiste a estas personas a las que se reconoce esta necesidad.

Vanesa López es madre un niño de siete años con autismo y ha conversado con nosotros en el programa para contarnos como están resultando estos días de confinamiento en casa, "Por desgracia y por lo que hemos visto demuestra que nos hace falta un poco más de trabajo en este aspecto, en la empatía". Vanesa reconoce que le está resultando "agotador hacerle ver a una persona que ve el mundo de otra manera que existen una serie de normas que no comprenden".

También ha compartido unos minutos en el programa el presidente de la Real Balompédica Linense, el italiano Rafaele Pandolone que nos explicaba como está viviendo la situación a dos bandas, por un lado preocupado por lo que ocurre en Italia y a la vez pendiente, en su confinamiento, de los acontecimientos en España.

Pandolone fue de los primeros en entender que había que parar el fútbol viendo lo que estaba ocurriendo en su país. Como han hecho otros clubs la directiva optó por la presentación de un ERTE, "ha sido fácil explicarlo a la plantilla" que entienden que estamos ante una situación muy seria "y que esto iba para largo". Los futbolistas se han mostrado colaboradores como el resto de trabajadores del club.

El artista algecireño Diego Arjona fijó su residencia en Madrid desde hace varios años, hoy hemos querido saber de él, monologuista, actor, director de cine... que sale "a comprar y a bajar la basura exclusivamente". Arjona comentaba que en estos momentos se enfrentan a una situación muy difícil, "tendremos que salir adelante y reinventarnos, esto pinta bastante regular". Nos cuenta Arjona que en estos momentos los ingresos son "cero absoluto, si no tenemos ingresos no solo no podemos pagar los impuestos, es que tenemos que vivir, pagar el piso, la luz, el agua. Va a ser complicado no solo para los artistas sino para todo el mundo".

Diego Arjona se encontraba trabajando en varias producciones teatrales y pensaba venir a Algeciras en el próximo invierno. Lo que sí confiesa es que "esto me está resultando muy creativo, todos los días delante del ordenador estoy trabajando más que cuando estaba en libertad". Aunque desconoce cuando podrá realizarlo. Arjona y su familia se encuentran bien "y eso es lo más importante".

La escritora algecireña Juana Ríos, que publicaba el pasado mes de septiembre su primera novela "La voz de lo que fuimos" ha compartido su experiencia de reclusión en casa con nosotros y confiesa que esto de estar en casa no es algo que le afecte especialmente, es más "estoy acostumbrada, soy muy casera y juego con esa ventaja. Me gusta escribir y leer, aunque tampoco es que yo sea una ermitaña. Cuesta saber que no puedes salir".

Juana, al contrario que Arjona, no se encuentra inspirada ni creativa, "a mi me pasa todo lo contrario por ser tan excepcional este tiempo. No sé que me pasa que me cuesta mucho concentrarme. Tengo iniciado el proyecto de mi próxima novela y tampoco..." Juana sí que recomienda la lectura de libros, "este es el momento más idóneo para ponerse a leer".

