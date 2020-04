El confinamiento no silencia la voz de los autistas

Las familias con casos de autismo celebran este jueves su Día Mundial de Concienciación en unas circunstancias que nunca habría imaginado. En los primeros días del confinamiento impuesto por el estado de Alarma se habló mucho del plus de incomodidad y sufrimiento que supone para estas personas esta situación excepcional. Javier Herrero, el psicólogo que trabaja para la delegación de Aranda de la asociación Autismo Burgos, dice que, aunque la incidencia es muy diversa, según la tipología y circunstancias de cada paciente, la ruptura de las rutinas habituales tiene un mayor impacto para estas personas que para el resto. “Tenemos casos en los que los que está haciendo difícil, precisamente por las dificultades que pueden tener para comprender la situación por la que estamos pasando, porque no puede seguir con su rutina, no pueden ir a su colegio. no pueden ir a las actividades que normalmente a las que suelen acudir y eso es complicado”, explica Herrero.

En una pequeña medida, este problema se ha visto aliviado con la corrección que hizo el Gobierno, añadiendo en la lista de excepciones que permiten salir a la calle a las personas que padecen síndromes de este tipo, siempre que lo hagan con las precauciones correspondientes. No obstante, dice Javier Herrero que cada familia se está acogiendo, o no, a esta posibilidad, valorando los pros y los contras. “Es algode agradecer que se está valorando como algo positivo, pero luego sí que es algo que cada familia es consciente de que más le conviene, tanto a sus hijos como a ellos y entonces están decidiendo qué es lo que hacer en cada situación concreta”, añade el psicólogo de Autismo Burgos.

Por lo que se refiere a la celebración de esta fecha, aunque las circunstancias han obligado a suspender todas las actividades previstas, este colectivo aprovecha la jornada para mostrar su agradecimiento a los profesionales del Ayuntamiento de Aranda, que todos los años que lleva la Delegación en esta localidad han iluminado de azul (el color del autismo) la Iglesia de Santa María con motivo de este día, y este año, si no fuera por las circunstancias en las que nos encontramos, seguro que la hubiesen vuelto a hacer. También agradecen a los profesionales de la Fundación Caja de Burgos y a Interclub Caja de Burgos, donde se iba a realizar un videofurum con motivo de este día, que se ha tenido que suspender.

Pero hay algunas cosas que, de un modo y otro, se mantienen. La asociación agradece a los profesionales de la Galería de Arte Rodrigo Juarranz, en cuyas redes sociales (Facebook, Twiter, e Instagram), con motivo de este día, están presentando obras cuyo color predominante es el azul, compartiendo arte e información, y también al Centro Comercial Isilla, donde estaba previsto realizar en una de sus estancias una exposición de cuadros realizados por personas con Autismo que acuden al taller de pintura del Centro de Día de Autismo Burgos, que no se va poder realizar por el momento, aunque de forma simbólica, ha optado también por el azul para la iluminación de su verja, cerrada también por estas circunstancias.