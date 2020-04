Trigueros entiende que de no acabar la Liga deberían rebajarse el sueldo

El centrocampista del Villarreal Manu Trigueros reconoció este jueves que en el caso de que no se reanude el campeonato de Liga cree que deberían “renegociar con el club y rebajar el sueldo”.



El futbolista aseguró, en declaraciones facilitadas por el club, que de no cobrar y no tener esos ingresos ya presupuestados, esta sería “una situación muy complicada en la que el club puede pasar por un momento muy difícil”, una aspecto del que aseguró que los jugadores son conscientes.



"Si el club necesita de nuestro apoyo lo tendrá, ya que si el club no cobra ese dinero entendemos que todos debemos ser solidarios y ayudar para que se pueda mantener un equilibrio”, dijo Trigueros, quien añadió que “este club es nuestra casa para la gran mayoría, ya que nos hemos criado aquí, por lo que nuestro interés es que le vaya bien y que le vaya lo mejor posible”.



Respecto a la posible rebaja económica, el mediocampista apuntó que los futbolistas sabemos como está la situación y que si el club no percibe ingresos lo normal será que deban resignar una parte de su contrato. "Lo lógico es que entre todos hagamos que la situación sea lo menos complicada posible”, reconoció.



Trigueros cree que esta situación se puede paliar “si se acaba jugando lo que resta de campeonato", una opción que cree que “se va a dar así, ya que hay opciones para que acabemos jugando aunque sea cada tres días, en verano y, con o sin público”.



En ese sentido, Trigueros entiende que una posible reanudación de la competición tendrá que "ser diferente" a lo que están acostumbrados pero a lo que deberán adaptarse. "Debemos tener claro que esta no será una situación normal, por lo que debemos esperar cambios de cara al futuro”, concluyó