El Estado y la Comunidad Autónoma están trabajando arduamente para superar esta crisis sanitaria y también económica. Seguro que, entre sus muchos aciertos, han cometido fallos, pero estoy convencido de que se están dejando la piel para que, entre todos, podamos ver la luz al final del túnel. También es verdad que son las administraciones competentes en este tema, por lo que les es exigible que estén a la altura de las circunstancias.

El resto del sector público y todo el sector privado están, sin ser su obligación, dando el do de pecho de una manera ejemplar y digna de ser recordada en los anales de la historia de nuestro país. Los medios de comunicación dan fe de innumerables iniciativas de toda índole, que lo que vienen a demostrar es la pasta de la que está hecha la ciudadanía española.

Todos los días, a causa del confinamiento, entre mis actividades cotidianas, está la de leer periódicos, escuchar emisoras de radio y ver una gran cantidad de programas de televisión. Sin embargo y muy a mi pesar, me he encontrado con una desagradable sorpresa, la escasez de informaciones relacionadas con el estado de alarma que estamos viviendo y que hacen referencia al Ayuntamiento de Palencia. A parte de la demora del pago de algunos impuestos, un canal de entrenamiento del Patronato de Deportes y de dar dos subvenciones, una a Cáritas y otra a una empresa de telecomunicaciones, para poner en marcha iniciativas solidarias propuestas por ambas, no hay nada de nada.

El Ayuntamiento no se ha ofrecido para prestar espacios para la instalación de hospitales de campaña, no ha implementado iniciativas sociales con respecto a las personas mayores, no ha puesto en marcha medidas de apoyo al personal sanitario, ni siquiera ha fumigado las calles como se ha hecho en muchos pueblos. En resumidas cuentas, una ausencia total de propuestas.

Hace poco más de un mes que Juan Francisco Rojo, en un artículo de opinión muy certero, ya describió la parálisis que sufre la acción de gobierno del PP y Ciudadanos en la capital. Lo que también me llama la atención es el papel de la oposición en este caso, ya que o callan como el PSOE y VOX o sólo se acuerdan de los árboles de los jardinillos como Ganemos. Tengo la impresión de que a todos ellos la salud de los palentinos y palentinas no les importa absolutamente nada.

Me da mucha envidia sana ver cómo todos los días la Diputación de Palencia está promoviendo iniciativas de todo tipo para atender a los habitantes de la provincia. También me produce el mismo sentimiento comprobar cómo casi todos los Ayuntamientos de España están adoptando, sin ser su obligación, multitud de medidas para atender a su población en estos momentos tan graves. A ver si, al menos, nuestra corporación municipal es capaz de tener o, en su defecto, copiar las buenas ideas.