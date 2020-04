Torres, orgulloso de haber vestido sólo la camiseta de Osasuna

Roberto Torres quiso charlar un rato con sus seguidores rojillos y lo hizo mediante un directo en Instagram, durante el que los aficionados de Osasuna pudieron preguntar al navarro sobre diferentes cuestiones. El de Arre, comentó con respecto a que con qué compañero le gustaría pasar la cuarentena: "Con todos podría pasármelo bien, entrenar y hacer de todo para no aburrirme. Todos nos llevamos muy bien". Durante estos días los jugadores rojillos tratan de mantenerse a raya en cuanto a alimentación y entrenamientos. Con respecto la alimentación, Torres apuntaba: "Como lo mismo de siempre. Mi nutricionista me ha diseñado un plan especial porque no entrenamos lo mismo, aunque estoy entrenando todo lo que puedo. Llevo la alimentación de manera muy estricta y si no fuera así sería un error porque tendremos que volver a la competición, aunque no sabemos cuándo". En lo referente a entrenamientos: "Hoy ha sido el día de rutina más dura. La primera semana fue más llevadera, pero poco a poco han ido subiendo las cargas porque cada vez estamos más cerca de volver a los entrenamientos. El club ha hecho una labor tremenda, hasta nos han proporcionado el material que podíamos necesitar. Para la lesión de pubis que sufro hago todos los días, antes de entrenar veinticinco minutos de ejercicios de fuerza y core y al acabar seis minutos de estiramientos". Torres confesaba que: "Echo de menos la competición, además yo soy un enfermo del fútbol. Seguro que volvemos pronto".

Sus seguidores también quisieron saber, por ejemplo, la diferencia entre este año en Primera y el ascenso anterior: "Esta experiencia en Primera no está teniendo nada que ver con la del último ascenso. El equipo es otro. Todos estamos un poco más preparados y tenemos un equipo muy competitivo. Se está viendo el Osasuna que queremos ver todos, el que no tiene miedo a nadie", dijo.

Todos nos preguntamos si antes de un partido importante los futbolistas logran conciliar el sueño: "Yo de normal duermo regular tirando a mal. Nunca considero que estoy nervioso antes de un partido al menos yo no me lo noto", afirmo el rojillo.

Torres es el especialista en penaltis del equipo pamplonés y desveló como se concentra para lanzarlos: "Para mí el problema a la hora de tirar el penalti es el portero, que es el que no sabe qué va a pasar. Cada partido puede resolverse desde los 11 metros y muchas veces la transcendencia es muy grande y tienes todos los ojos puestos en ti. Yo no me pongo nervioso".

Algo que también se pregunta mucha gente es si el futbolista nace, o se hace, en opinión del centrocampista: "Creo que hay un poco de las dos cosas. Cada uno tiene unas cualidades y sus virtudes. A mí desde siempre se me ha dado bien el fútbol pero también he hecho mucho para mejorar, rendir y estar donde estoy ahora. Nadie te regala nada". Y se atrevió dar un consejo a alguien joven y con buenas condiciones para el fútbol: "Hay que dejar muchas cosas de lado, perderse muchos planes con amigos y familia. Tienes que irte pronto a dormir, seguir una buena alimentación. Debes tener claro que hay que tener unos horarios estrictos. Es trabajo y suerte como que la de que gustes al entrenador.". De hecho para él no fue sencillo consolidarse en el primer equipo: "Me considero sensato y afronto la realidad. Subí muy pronto al primer equipo, con 18 años y creo que al principio no estaba preparado. En las dos últimas temporadas en el Promesas estuve a un nivel muy alto, me dieron la oportunidad y la aproveché".

A la hora de quedarse con el momento más bonito que ha vivido con Osasuna, dijo: "Creo que pocas veces valoramos jugar en el equipo de nuestra tierra. Yo lo valoro mucho. Tengo compañeros que nunca han jugado en el equipo de su tierra. Lo más bonito es poder decir que desde que soy profesional sólo me he puesto la camiseta de Osasuna porque han querido y he querido yo". En cuanto a su gol más importante con la elástica rojilla: "No sabría con cuál quedarme porque todos son importante. Quizá, en este momento me quedo con el que metí el otro día ante el Espanyol porque nos dejó muy cerca de la permanencia. También el año pasado en Extremadura y Elche marqué goles importantes".