Para algunas cosas soy muy clásico como, por ejemplo, para la lectura. Soy de esas personas que les gusta coger un libro de verdad, con sus páginas, su olor a papel, el marcador... No disfruto tanto con la lectura digital, que también reconozco que tiene sus cosas buenas. Una de ellas es no quedarte sin cosas nuevas que leer en cuarentena como me ha pasado a mí.

Aunque ayer me salvó mi vecino Eduardo. Ya les he hablado de él, es el señor amable que vive en el 1ºA. Me lo encontré de casualidad en el pasillo colocando frente a su puerta una caja llena de libros. Me dijo que estaba haciendo limpieza y que iba a dejarlos en la entrada del edificio durante algunos días por si algún vecino quería aprovecharlos antes de dercirle adiós para siempre. Con mis guantes del supermercado les eché un vistazo. Había un libraco gordo que se titulaba Crónicas del siglo XX, Diez Negritos de Agatha Christie y varios libros de texto de la ESO.

Eduardo, que es un profesor de Primaria jubilado, me dijo que aún guarda algunos de los libros con los que enseñaba a sus alumnos. Además de Lengua él se encargaba de dar Geografía e Historia. Me contó que disfrutaba con su trabajo porque vivía su profesión como si fuera el legado que dejaba a la sociedad. Sembrar esos conocimientos en las mentes de sus alumnos para que luego crecieran cuando fueron adultos. Orgulloso me dijo que algunos de sus "niños y niñas son ahora maestros, periodistas y hasta un juez". El éxito de los que enseñó son regalos y trofeos simbólicos para Eduardo.

Mi vecino me hizo recordar lo importante que son los profesores para los niños. Seguramente que ustedes, por muchos años que tengan, aún recordarán a un maestro que les dejó marcados por ser bueno o malo dando clases. Tantos unos como otros nos enseñan. A mí me vienen a la mente varios, que eran de los buenos: José, Genoveva, Nieves, hasta María, que era mi profesora de parbulito. Docentes que ahora, en tiempo de cuarentena, siguen trabajando. La mayoría no lo hacen por obligación sino por vocación. Siguen enseñando a través de una pantalla, aguantando cosas de niños desde el salón de sus casas. Pequeños héroes como los equipos sanitarios, que nos recuerdan qué importante es la educación pública. Ellos son los que están formando a los futuros profesores, periodistas y jueces. Quién sabe si alguno de esos pequeños será el futuro descubridor o descubridora de la vacuna que nos libre de la próxima pandemia.

Seguramente que los libros de texto de Eduardo continúen en la caja. Yo me llevé Diez Negritos de Agatha Cristie y la satisfacción de tener a un gran vecino cerca.