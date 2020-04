¿Quién paga la crisis?

Jueves 2 de abril. Decimonoveno día de confinamiento. Dos ayuntamientos tuvieron la osadía de aprobar una reducción salarial para el alcalde, los concejales y sus asesores y se armó la de San Quintín. Fueron criticados por otros regidores municipales y por compañeros de partido, Coalición Canaria en el caso de Tinajo y el Partido Socialiasta en el de La Laguna. Menos bonitos, les dijeron de todo: “demagogos” y “oportunistas”. Y es que Suso Machín y Luis Yeray Gutiérrez han destapado en las Islas la caja de Pandora, al acordar sus respectivos ayuntamientos una disminución salarial del 10% y 30% respectivamente mientras dure la emergencia sanitaria. Cierto es que la medida es más simbólica que efectiva, porque la suma de tales cuantías no aporta a las arcas municipales cantidades significativas para sanar a tanto enfermo social. Pero algo es algo. Y en este caso ese algo se llama empatía institucional, dada la gravedad de la situación que atraviesan los vecinos de cada municipio, en el que pymes, autónomos y trabajadores por cuenta ajena están quedando en desamparo económico. Y ello sin mencionar a los otros colectivos vulnerables que ya precisaban de protección pública.

No es difícil imaginar la cantidad de cientos de miles de dramas personales y familiares que está provocando el coronavirus. A algunos lo único que realmente puede salverles en estos momentos es el "escudo social" que está tratando de armar -a veces con acierto, otras con errores y siempre a trompicones- el sector público. Es lo que toca. Aún así, hasta la España no cristiana reza porque esta situación dure lo mínimo posible, asumiento que no será poco, para ir reactivando siquiera tímidamente la maltrecha economía. Y es que sin ingresos, tampoco podra sostenerse en el tiempo el monumental gasto público que requiere salvar a una mayoría amplia del país de la ruina.

Y al tiempo que se gestiona esta pandemia global, en apremiante espera de que cualquiera laboratorio cante "¡Eureka!", andan los políticos incómodos con las propuestas con las que algunos, como Machín o Gutiérrez, les sacan los colores. Por simple comparativa. Adelante Andalucía propuso en el Parlamento andaluz que todos los diputados y diputadas renunciaran a dietas y traslados y se trató a sus representantes como a Judas Izcariote. Pero siguen surgiendo cada vez más voces políticas que apuntan que lo sensato es aplicarse la misma receta que el sector privado: una reducción salarial transitoria.

Claro que no es fácil asumir un recorte salarial. Y hasta es comprensible que, ante la dimensión del asunto, caigamos todos en el "virgencita, virgencita, que me quede como estoy". Pero no es posible. Esto es un mal global y globamente habrá que pagar la crisis: desde los políticos y los funcionarios (a los que también llegará su hora) hasta los autónomos o los pequeños, medianos y grandes empresarios. A los que ya tenían muy poco o nad,a solo los va salvar la imposibilidad de dejarlos en la calle por miedo al contagio. Desde que el virus la abandone, volverán ellos a dormir en los cajeros o cualquier otro cochino rincón de nuestras ciudades. Y volveremos a pasar ante ellos, con prisa hacia el trabajo, sin verlos siquiera.

Pero, de momnento, el COVID-19 actúa como los ríos de Jorge Manrique [allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir; allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos]. Conviene por tanto que juntemos lo poco o mucho que tengamos para salir de ésta de la única manera posible. Es decir, juntos y revueltos.

Por cierto, ¿recuerdan a cuanto ascendió la campaña de donaciones privadas cuando ardió Notre Dame? Fueron 700 millones en apenas unos días. Lo digo porque no se ve a las grandes fortunas muy por labor de donar nada para reconstruir no ya una catedral, sino todo un país.