Luis Hernández: "Hasta que no se solucione no se debería volver a retomar"

El defensa del Málaga Luis Hernández, concedió una entrevista a los canales del club malagueño para conocer como lleva el confinamiento y lo que piensa de la pandemia de coronavirus, aparte de saber que piensa de la posibilidad de que el campeonato se reanude, siempre y cuando existan garantías de salud y la decisión final del Gobierno.

¿Cómo llevas estar tanto tiempo en casa?

Lo estoy viviendo como el resto del mundo, en casa con mi mujer y mis hijos tratando de llevar la situación de la mejor manera posible. Pasando mucho tiempo con ellos, tiempo que luego a lo largo del año por los viajes y entrenamientos no tengo, y los echo de menos. Disfrutando de esos momentos que en otras ocasiones no podemos disfrutar.

¿Es posible mantener la forma física trabajando solo en tu domicilio?

Se nota la inactividad. Estamos acostumbrados a mantener un nivel de exigencia muy alto en los entrenamientos y parar se nota mucho. Llevamos dos semanas sin entrenar con el grupo y aunque tratamos con los preparadores físicos de mantener la forma, el punto de la competición se pierde. Esto preocupa a todo el mundo. Cuesta mucho luego volver a coger el ritmo y esa chispa que te da la competición y los partidos. Como el resto de mis compañeros, cada uno dentro de sus posibilidades, intento mantener la forma y hacer los ejercicios en casa e intentar trasladar a un espacio reducido lo que pudiera ser un partido, pero nunca será lo mismo con el grupo que en casa.

¿Cómo valoraste la decisión de suspender la competición?

Es la decisión más lógica en estos momentos. Sabemos los intereses económicos que hay detrás pero no tendría sentido estar entrenando ni jugando con gente en los hospitales y muriéndose. Es la mejor decisión que se ha podido tomar.

¿Crees que debe reanudarse la competición en los próximos meses?

LaLiga y la RFEF tienen que decir cuándo y cómo se juega en caso de que decidan que volvamos a jugar, pero lo que sí creo es que éticamente la situación no está ni mucho menos para que los jugadores estemos compitiendo. Ojalá se pueda volver a jugar, y acabar la temporada sería lo más justo para todos; pero desde un plano ético no creo que los futbolistas debamos estar entrenando ni jugando partidos por mucho que haya un interés detrás, mientras que la gente en el país esté sufriendo como está sufriendo. Hasta que no se solucione todo el tema a nivel nacional, LaLiga no se debería volver a retomar.

¿Cómo ves la situación del Club en los últimos tiempos a nivel institucional?

La verdad es que desde el primer día que llegué, o salvando los primeros seis meses, el Club siempre ha vivido una situación de inestabilidad. Al principio por el plano deportivo, aquel año descendimos y a partir de ahí el Club ha estado siempre pendiendo de un hilo. Acostumbrado a una inestabilidad que desde dentro parece normal. Lo que hemos vivido esta temporada no es lo que debe haber en un Club de fútbol. Un club de fútbol debe tener una estabilidad y en estos momentos no la estamos teniendo. Esperemos que con la llegada de José María (Muñoz) se puedan sembrar unos cimientos sólidos de un Málaga de futuro que esté entre los grandes de LaLiga, donde debe estar y de donde nunca debió salir.

¿Qué opinas de las ratificaciones de Manolo Gaspar y Sergio Pellicer?

Tanto el míster como Manolo están muy capacitados para su puesto y conocen la casa a la perfección y eso es fundamental para el Club. Y más en estas circunstancias. El míster desde que llegó le ha dado mucha tranquilidad a la plantilla. Como él dice, sólo se habla de fútbol dentro del vestuario y eso es fundamental; y la ratificación de Manolo es un poso de tranquilidad para el Club y para que él y su equipo puedan trabajar con mayor tranquilidad y normalidad.

¿Qué opinión te merece el administrador judicial, José María Muñoz?

De él dependen decisiones muy importantes en el futuro del Club. Nos ha trasladado tranquilidad y que confía en la plantilla. Esperemos que tome las decisiones oportunas mirando por el bien del Club y eso es lo importante. Ojalá todas las decisiones vayan en el sentido de ir sembrando para un buen Málaga de futuro.

Volviendo al lado personal, ¿cómo está tu familia más directa?

Están bien, intentando como yo pasar esto de la mejor manera posible. Yo intento con mis niños que dentro de la situación sean conscientes de lo que se está viviendo y nos sirva para aprender a valorar las pequeñas cosas que en el día a día no valoramos.

Eres de Madrid, foco principal del coronavirus en España, ¿están bien tus familiares y amigos?

Toda nuestra familia es de Madrid, amigos, compañeros… por suerte, no hemos tenido ningún caso cercano con el virus. Agradecer a todos los que ponen su granito de arena para que el día a día sea más fácil. A todos los cuerpos de seguridad, a la gente que vela por nuestra salud en los hospitales, supermercados… se merecen nuestro reconocimiento. Hacen que nuestro día a día sea más fácil y llevadero.

¿Cómo te entretienes estos días de cuarentena?

No tengo mucho tiempo para aburrirme. Paso mucho tiempo con los niños que con el cole no estamos con ellos por las mañanas y ahora estoy haciendo de profesor y valoro el esfuerzo que hacen también los profesionales en los colegios. Hasta que no te pones en el día a día no te das cuenta de la importancia que tienen. Jugamos a todos los juegos posibles y cuando se acuestan charlar con mi mujer, ver películas… intento que todo pase rápido, veo series, actualidad, estar informados…y buscando siempre el lado positivo.

Ya, por último, qué mensaje de responsabilidad mandarías a la 'Familia Malaguista'.

Quería mandar un mensaje de ánimo a toda la familia malaguista en estos momentos que estamos viviendo. Yo creo que todos debemos ser conscientes de la situación y poner nuestro granito de arena haciendo caso a las recomendaciones sanitarias que nos hace llegar desde el Gobierno.

Quería felicitaros por el sentimiento malaguista que estáis teniendo, es la mejor manera de afrontar esta situación. Agradeceros las iniciativas que estáis teniendo en redes sociales con el Club, como la del otro día de salir a los balcones a cantar el himno. Esa es la mejor manera, juntos con el sentimiento malaguista veremos la luz al final del túnel un poquito más cerca.

Estoy deseando volver a La Rosaleda para volver a veros a todos disfrutar y animar. Juntos lo podemos conseguir. Mucho ánimo a todos y nos vemos pronto.