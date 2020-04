María Jesús Sotillos: "Insto a la consejera a que pida ayuda a otras Comunidades"

La doctora de Atención Primaria, María Jesús Sotillos, responsable del área de Sanidad de Comisiones Obreras en Soria, insta a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León Verónica Casado “a que no niegue la realidad, hay que aceptar la situación en la que estamos, que tiene que servir para captar ayuda de otras Comunidades Autónomas, porque nuestros profesionales están proco protegidos y no se les hace test, somos portadores, y corre mucha prisa acotar esto, ya es una necesidad urgente”.

Sotillos añaden que “la situación a pie de cama es muy complicada en el hospital Santa Bárbara de Soria con una situación extremadamente comprometida. El personal sanitario en Soria no está protegido pese a que vemos imágenes de grandes paquetes, camiones y aviones con material, pero aquí no llega nada, no sé dónde se quedará, y el resultado es que el 10 por ciento de la plantilla está de baja, hace falta una reacción”.

María Jesús Sotillos alza la voz y reconoce que “afrontar la realidad es indispensable, la consejera Casado ha venido a Soria pero tenía que haberse acercado físicamente a ver con sus propios ojos los espacios de la UCI porque no es lo mismo que te cuenten los gerentes y encargados de la organización cuál es la situación a verla in situ, que es lo que tenía que haber hecho”.

La doctora puntualiza que la realidad de Soria es la gran carencia de profesionales intensivistas, enfermeras y auxiliares cualificadas, porque están de baja, “y de verdad no conviene negarlo, conviene decir que es nuestra realidad”. Los intensivistas han pedido un sistema de ventilación intermedios para que los pacientes no tengan que llegar a la UCI y no se colapsen las 25 camas que ahora se han habilitado en el Hospital con 10 boxes en una situación normal, “pero el ministerio ha respondido que Soria está a la cola cuando tendría que ser al revés, provincias como éstas tendrían que estar las primeras. Los recursos son limitados, no pasa nada por aceptar la realidad, los trabajadores doblan turnos, y también es cierto que pediremos una compensación en su momento”.

Sotillos se dirige directamente a la consejera Verónica Casado: “insto a la consejera a que pida ayuda a otras Comunidades y al Estado porque esto es una verdadera necesidad, una situación crítica y límite, sobre todo para los profesionales sanitarios, que ya estaban limitados de por sí porque partimos de una situación de debilidad mermada desde 2008 en los hospitales y en las residencias de mayores, sobre todo en el sistema privado, ahora en Soria el tsunami nos está aplastando sin capacidad de reacción. Hay que captar toda la ayuda del exterior posible, no tiene sentido negar la realidad. Tenemos batas y llegan algunos delantales, pero hemos pasado 20 días por situaciones muy precarias y ahora tampoco estamos bien, y demasiado leales son los trabajadores que no están sacando fotos, y las compañeras de la UCI que hicieron un vídeo fueron acusadas de delito, ¡esto es de locos! cuando lo menos que pueden hacer es pedir ayuda”. A la doctora le consta que hay muchas ayudas voluntarias de gente que aporta cosas y aún así los sanitarios utilizan las mascarillas desechables durante cino días para luego esterilizar y volver a utilizar, y sin test que nos protejan”.

Contratos reducidos

Profesionales de enfermería en Soria denuncian que las contrataciones que se están llevando a cabo en el Hospital Santa Bárbara de Soria se producen por un mes, mientras que en otras provincias se han firmado hasta por seis meses, lo que supone que estudiantes y licenciados de Soria se hayan trasladado a trabajar a otras provincias donde las condiciones eran mejores. “Claro, es que en algunas provincias tuvieron la habilidad de hacer contrataciones antes que nosotros, como Burgos y Ávila, incluso hasta octubre, los nuestros deberían haber sido así. Ahora todos tratamos de captarlos”, explica María Jesús Sotillos.

Sentencia diciendo que “aquí no tenemos posibilidad de hacer los Covid Auto porque a Soria no han llegado las muestras rápidas, lo debería explicar la consejera”.