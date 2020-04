Quim Torra: "No podem esperar res de Madrid perquè no arriba res de Madrid"

Quim Torra destaca la seva posició "constructiva" però critica durament el Govern central: "Amb el govern espanyol hem intentat sempre tenir una posició molt constructiva, fent propostes molt i molt concretes avalades pels experts. No hem pensat ni en banderes ni en fronteres. Sempre hem intenta aportar solucions. La Generalitat s'està enfrontant a la crisi aportant el 90 per cent dels recursos i un 10 per cent són de l'Estat. No ens ha arribat cap test ràpid. I la sortida passarà per fer testos massius a la població."

Torra ha advertit: "Ens estem buscant la vida en el mercat internacional perquè només ens ha arribat un 10 per cent del material que havíem demanat. No podem esperar res de Madrid perquè no arriba res de Madrid."

Pel que fa a l'autocrítica, Torra ha assumit que no s'ha fet una bona política de comunicació pel que fa l'estat de les residències d'avis: "És cert que hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé. No hem informat bé de la situació de les residències des del primer moment i això ha creat una situació d'alarma social, desconfiança i angoixa. A partir d'ara, les rodes de premsa sobre les residències seran diàries"

Referent a les previsions pessimistes, Torra diu "És obligació meva contemplar tots els escenaris i la ciutadania té dret a saber-ho. Actuo amb la màxima transparència. El pitjor que podem fer és no explicar on som"

El cap de l'executiu català també ha parlat de les demandes sindicals per manca de material: "No sóc ningú per dir-li a un sindicat què ha de fer, però mai he fet cap mena de política sobre aquest tema. Totes les mesures que hem pres han anat per salvar la vida de la gent i han estat avalades pels nostres experts"

Torra ha afirmat que quan van demanar el confinament total, seguint les recomanacions dels experts, van acompanyar la petició amb una memòria de dos fulls on es detallaven quins eren els serveis essencials. I ha incidit: "ara, quan s'està reduint el transit un 30 per cent respecte de la setmana passada, es veu que aquell confinament d'abans no era total"

El president de la Generalitat no és optimista pel que fa l'aspecte econòmic: "Jo crec que la crisi serà llarga i ara els governs tenen el deure inexcusable de carregar-se el cost de la crisi i no fer-la carregar no sobre les persones i sobre les empreses. És una de les claus perquè sortim d'aquesta crisi econòmica i social molt profunda, i de replantejament de valors. És una ferida a l'ànima de molta gent. Amb els recursos que té la Generalitat és impossible que ens en puguem sortir amb la renda mínima. Necessitem completar-la. Tots els recursos que tenen les administracions han d'anar dedicats als ciutadans i les empreses, que no poden pagar aquesta crisi, l'ha de pagar l'administració. La Generalitat i sobretot l'Estat. Les mesures que s'han anunciat fins ara són insuficients i cal un esforç extra"

Quim Torra ha destacat la reacció de la societat civil catalana: "1.100 empreses se'ns han adreçat per oferir-se per ajudar amb fabricar components o solucions per afrontar el problema, fabricant respiradors, mascaretes, etc. Esperem l'homologació de dos respiradors diferents. Hi ha una capacitat de la nostra societat civil, bolcada amb més empenta que mai. Obrim tots els laboratoris perquè se centrin en fabricants testos ràpids"

Fa una crida "a la joventut del nostre país perquè es posi en contacte amb Càritas i el Banc dels Aliments perquè pugui ajudar en aquesta crisi social que serà molt i molt dura"

Respecte del seu confinament, Torra ha apuntat: "Suposo que tots tenim moments de tot. Jo no paro d'estar en connexió tot el dia amb molta gent i el dia passa volant. Però quan et quedes sol al final del dia sí sents més profundament la soledat. Amb la meva dona i les meves filles ens veiem més eu mai. Dinem i sopem plegats per videoconferència cada dia"