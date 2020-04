Quim Torra: "No podemos esperar nada de Madrid porque no llega nada de Madrid"

Quim Torra destaca su posición "constructiva" pero critica duramente al Gobierno central: "Con el gobierno español hemos intentado siempre tener una posición muy constructiva, haciendo propuestas muy concretas avaladas por los expertos. No hemos pensado ni en banderas ni en fronteras. Siempre hemos intentado aportar soluciones. La Generalitat se está enfrentando a la crisis aportando el 90% de los recursos y un 10% son del Estado. No nos ha llegado ningún test rápido. Y la salida pasará por hacer tests masivos a la población”.

Torra ha advertido: "Nos estamos buscando la vida en el mercado internacional porque sólo nos ha llegado un 10% del material que habíamos pedido. No podemos esperar nada de Madrid porque no llega nada de Madrid”.

En cuanto a la autocrítica, Torra ha asumido que no se ha hecho una buena política de comunicación con respecto al estado de las residencias de ancianos: "Es cierto que hay cosas que la Generalitat no ha hecho bien. No hemos informado bien de la situación de las residencias desde el primer momento y esto ha creado una situación de alarma social, desconfianza y angustia. A partir de ahora, las ruedas de prensa sobre las residencias serán diarias”.

Referente a las previsiones pesimistas, Torra dice que "es obligación mía contemplar todos los escenarios y la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Actúo con la máxima transparencia. Lo peor que podemos hacer es no explicar dónde estamos".

El jefe del ejecutivo catalán también ha hablado de las demandas sindicales por falta de material: "No soy nadie para decirle a un sindicato que tiene que hacer, pero nunca he hecho ningún tipo de política al respecto. Todas las medidas que hemos tomado han ido para salvar la vida de la gente y han sido avaladas por nuestros expertos”.

Torra ha afirmado que cuando pidieron el confinamiento total, siguiendo las recomendaciones de los expertos, acompañaron la petición con una memoria de dos hojas donde se detallaban cuáles eran los servicios esenciales. Y ha incidido: "ahora, cuando se está reduciendo el tráfico un 30% respecto de la semana pasada, se ve que aquel confinamiento no era total".

El presidente de la Generalitat no es optimista en cuanto al aspecto económico: "Yo creo que la crisis será larga y ahora los gobiernos tienen el deber inexcusable de cargarse con el coste de la crisis y no hacerla cargar sobre las personas y sobre las empresas. Es una de las claves para que salgamos de esta crisis económica y social muy profunda y de replanteamiento de valores. Es una herida en el alma de mucha gente. Con los recursos que tiene la Generalitat es imposible que nos podamos salir con la renta mínima. Necesitamos completarla. Todos los recursos que tienen las administraciones deben ir dedicados a los ciudadanos y a las empresas, que no pueden pagar esta crisis, la tiene que pagar la administración. La Generalidad y, sobre todo, el Estado. Las medidas que se han anunciado hasta ahora son insuficientes y hay que hacer un esfuerzo extra".

Quim Torra ha destacado la reacción de la sociedad civil catalana: "1.100 empresas se nos han ofrecido para ayudar con la fabricación de componentes o soluciones para afrontar el problema, fabricando respiradores, mascarillas, etc. Esperamos la homologación de dos respiradores diferentes. Hay una capacidad de nuestra sociedad civil, volcada con más empuje que nunca".

Hace un llamamiento "a la juventud de nuestro país para que se ponga en contacto con Cáritas y el Banco de Alimentos para que pueda ayudar en esta crisis social que será muy dura".

Respecto de su confinamiento, Torra ha apuntado: "Supongo que todos tenemos momentos de todo. Yo no paro de estar en conexión todo el día con mucha gente y el día pasa volando. Pero cuando te quedas solo al final del día sí sientes más profundamente la soledad".