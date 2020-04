Los ayuntamientos recibirán 5,6 millones de euros del Fondo Cooperación

La Diputación de Castellón ha informado que los ayuntamientos de la provincia recibirán en los próximos días una inyección económica global de 5,6 millones de euros correspondientes a su aportación al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana.



La Junta de Gobierno, celebrada por primera vez de manera telemática, ha dado el visto bueno a una medida que va a permitir los municipios "disponer de una importante ayuda económica para hacer frente, si así lo consideran, a las repercusiones sociales y económicas que provoca la actual emergencia sanitaria por el coronavirus", según el presidente de la Diputación, José Martí.



La medida se ha adoptado apenas dos día después de que Presidencia de la Generalitat publicase en el DOGV la resolución de adjudicación del citado fondo, que sumando las aportaciones de ambas administraciones supondrá más de 11,2 millones para la provincia de Castellón, según ha informado la institución provincial en un comunicado.



Al respecto, José Martí ha destacado la "agilidad" con la que ha actuado el equipo de gobierno y los técnicos de la casa "para que en pocos días todos los ayuntamientos reciban las cantidades que les corresponden de los 5,6 millones que aporta la Diputación".



El fondo de cooperación municipal es de naturaleza incondicionada y no finalista, según han señalado las mismas fuentes.



No obstante, ante la situación que tan negativamente está afectando a los sectores productivos de los municipios", tanto desde la Generalitat como desde la Diputación se ha apuntado la necesidad de que los ayuntamientos "prioricen las actuaciones destinadas a financiar inversiones con el objetivo de reactivar los sectores productivos en los diferentes municipios, así como las destinadas a paliar las repercusiones sociales, para colaborar en la reversión de los perjudiciales efectos de este fenómeno en las comarcas castellonenses".



Los 135 municipios de la provincia van a poder recibir en breve el dinero que les corresponde del Fondo de Cooperación gracias a la operación financiera impulsada por el equipo de gobierno a finales del pasado año y ratificada por el pleno del 19 de noviembre con la abstención de los partidos en la oposición.



Se trata de una operación financiera por importe de 7,5 millones de euros, cuya principal finalidad era la inclusión del Fondo de Cooperación Municipal en el presupuesto de 2020 y que ha sido clave para poder avanzar ahora el dinero a los ayuntamientos.



La medida permitía utilizar una parte de los 31,7 millones de remanentes líquidos de tesorería de los que disponía la institución en 2019 para formalizar un depósito financiero a corto plazo.



Una gestión "clave" ya que, de no haberla hecho, "hubiese impedido utilizar los fondos del remanente por las fuertes restricciones que imponen las leyes aprobadas durante el mandato del presidente Rajoy", según ha explicado el diputado de Hacienda, Santiago Agustí.



"Hoy mismo se ha firmado la recuperación de este activo financiero de 7,5 millones, lo que nos permitirá tener liquidez para hacer las transferencias del Fondo de Cooperación Municipal a los ayuntamientos", ha concluido