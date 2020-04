Ascer dice que seguir con exportaciones en marcha "no es suficiente solución"

La patronal azulejera Ascer ha agradecido que puedan retomar las exportaciones, tras las primeras medidas orientadas a "detener por completo la actividad", pero ha remarcado que "no obstante", las ventas y operaciones que están en marcha "solo permitirán aliviar la caja temporalmente" y "no es la solución suficiente a la crisis".



Ascer ha indicado en un comunicado que por el momento, el sector está atendiendo a sus compromisos comerciales con el producto almacenado, sin embargo, estas operaciones "no son solución suficiente para las empresas", sino que "al contrario, es una medida a corto plazo que le permite generar algo de caja y circulante".



Desde el sector han recordado que "si no se inyecta liquidez en las empresas y en el conjunto del sistema español, las tensiones de tesorería van a explotar muy pronto".



A juicio de la patronal, "para hacer frente a esta situación es necesario establecer más mecanismos económicos y financieros que permitan hacer frente al pago de los salarios, ERTEs y todas las obligaciones corrientes".



Han explicado que no se trata de un problema de su sector, ni de la industria, sino que "la falta de liquidez es un problema que afectará a todo el país y a toda Europa en el corto plazo y es necesario que los mecanismos se pongan en marcha con urgencia desde Europa y España".



Una liquidez, han agregado, que "todavía no ha llegado y que está tensionando todo el sistema".



En esta situación de "incertidumbre ante la potencial demanda mundial dado que la pandemia está afectando de forma muy diferente en los distintos países y se prevé que lo seguirá haciendo, es necesario sentar las bases para seguir dando servicio a la demanda que vaya llegando".



Según Ascer, es necesario "tomar decisiones para salvaguardar la salud ante la expansión del COVID-19, sin embargo, es igualmente necesario proteger la economía ante el futuro que nos espera tras esta crisis sanitaria".



"Estamos ante un desafío como país, es necesario proteger a nuestras empresas y autónomos para proteger el futuro y la economía del país", han agregado desde la patronal azulejera.



"Todos somos conscientes de la gravedad de la situación a la que el Gobierno tiene que hacer frente", han indicado, y sin embargo, "el tejido empresarial español no podrá hacer frente por más tiempo a esta situación si no recibe las herramientas para afrontar esta crisis"