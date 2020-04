El PP presenta 17 medidas económicas para hacer frente a la crisis de Castelló

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña, ha presentado hoy una batería de 17 medidas bajo el nombre "Plan juntos" para paliar el perjuicio económico por la crisis sanitaria del coronavirus porque considera que las adoptadas hasta ahora por el equipo de Gobierno municipal son "insuficientes".



En una rueda de prensa telemática, Carrasco ha asegurado que su grupo ha pedido a través de un escrito al equipo de Gobierno celebrar un pleno extraordinario a través de internet, como han hecho otras instituciones como la Diputación de Castellón, pero "todavía no hemos obtenido respuesta", ha dicho.



Además se ha pedido también por escrito que las banderas municipales ondeen a media hasta en recuerdo de las víctimas fallecidas por el Covid-19, así como por las personas contagiadas.



Entre las medidas que ha reclamado el PP para paliar los daños del coronavirus en la economía local, la portavoz del PP ha explicado que se pide un aplazamiento y flexibilización del calendario de pagos de impuestos municipales, algo que "la alcaldesa aún no ha firmado", ha aseverado Carrasco y "se siguen cobrando los impuestos municipales".



También ha pedido una exención en tasa de las mesas y sillas de los bares y restaurantes y en el pago de basuras a comercios y bares, así como una reducción del impuesto en vehículos comerciales.



Asimismo ha reclamado la devolución de tasas de actividades anuladas con motivo de la suspensión de las fiestas de la Magdalena, el pago "inmediato" a los proveedores municipales, y una reducción del 25 % del impuesto de construcción, del 50 % del IBI de los para inmuebles.



Igualmente ha abogado por "triplicar" las ayudas al comercio local, por la exención de la tasa de puestos durante el estado de alarma en el mercado central y por una línea de ayudas para Pymes y autónomos "como ya hace el Ayuntamiento de València", además de exigir ayudas a las empresas que contraten a vecinos de Castelló y agricultores locales; la creación de una oficina de asesoramiento para apoyar e informar sobre las ayudas en vigor y primar en los contratos públicos las ofertas de empresas locales.



Por otra parte Carrasco ha reclamado equipos de protección para la Policía Local de Castellón, la cual, ha recordado, "ya denunció ayer la falta de medios de protección".



Al mismo tiempo ha indicado que los datos que se hacen públicos sobre contagiados por el Covid-19 "no son reales" porque "no se hacen los text" y ha asegurado que "conocemos muchos casos con síntomas y fiebre persistentes que se han diagnosticado telefónicamente".



Por último ha indicado que el estado de salud del expresident de la Generalitat y senador del PP, Alberto Fabra ha mejorado mucho, y aunque todavía se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castellón, "es fuerte y deportista" por lo que "esperamos que remonte pronto" ya que además "están dándole los mejores cuidados".