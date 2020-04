Sergio García: "La falta de actividad en la pista afectará al rendimiento de la mayoría de pilotos"

El piloto Sergio García Dols, del equipo Estrella Galicia 0'0 de Moto3, asegura desde el confinamiento por la pandemia mundial por el coronavirus COVID-19 en su ciudad natal de Burriana (Castellón) que "son momentos difíciles porque no se puede salir y eso se hace extraño", pero que está "aprovechando este tiempo para hacer mucho deporte" y lo lleva "bien".



En una entrevista difundida por su equipo, Sergio García explica que ha montado "en la terraza de casa un pequeño gimnasio con cinta para correr, banco de pesas y otros elementos" con los que dice que se va "apañando".



¿Cómo ha llevado estas primeras semanas en casa?, ¿Cómo hace para mantener la forma física en este tiempo?



"Dos o tres días después de volver de Qatar supimos que no se podría ir a clase. Aun así, tenemos que hacer trabajo en casa y también sigo practicando inglés. Con mis amigos me comunico con vídeo llamadas y redes sociales, mientras que con el equipo he seguido en contacto permanente. Hemos analizado la carrera de Catar y hemos seguido trabajando para mejorar distintos aspectos de mi rendimiento. Las nuevas tecnologías ayudan mucho para seguir el ritmo de trabajo".



Los pilotos de Moto2 y Moto3 pudieron comenzar el campeonato con la prueba de Qatar. ¿Ha sido como tener la miel en los labios para, poco después, encontrarse una situación de confinamiento?



"Sí, es cierto que comenzamos la temporada y hemos tenido que parar de golpe pero, algo es algo, ya que los pilotos de MotoGP ni siquiera pudieron correr esa carrera. Naturalmente, es fácil imaginar que estamos deseando que se reanude la competición para volver a pista más motivados que nunca".



¿Cómo valora ese primer contacto con la competición esta temporada?



"Ha sido un buen inicio. Estuve luchando en carrera por las primeras posiciones, pero en las últimas vueltas perdí terreno después de cometer un par de errores. Al menos sabemos por qué, es algo que podemos mejorar y para la próxima vez habremos aprendido de ello".

¿A qué pilotos vio mejor asentados en ese comienzo de temporada?



"Lo cierto es que, aunque apenas hemos podido disputar una sola carrera, sí me ha dado tiempo a comprobar que Albert Arenas está muy fuerte y lo mismo se puede decir de Tony Arbolino, Ai Agura, Jaume Masiá o John McPhee".



¿Esta repentina pérdida de ritmo en la competición puede afectar a sus aspiraciones?



"Pienso que no será así. Esta pausa obligatoria está afectando de la misma forma al resto de los pilotos. Es algo que todos debemos afrontar. La falta de actividad en la pista afectará al rendimiento de la mayoría seguramente, pero también vamos a recuperar el ritmo al mismo tiempo".