Mari Romero: "Mi madre me preguntó si quería bailar sevillanas y le dije que me apuntase a artes marciales"

La segunda protagonista de 'El Café Sport de las 5' ha sido la púgil de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero. El Director General de Deportes, Fran Sánchez ha empezado con la pregunta que lanzó en el primer directo Mariano García, ¿cómo compaginas vida familiar y deportiva?. La campeona de Europa ha destacado que "lo hago gracias a mi familia. Me levanto a entrenar a las cinco y media a entrenar y tengo ya mis rutinas hechas".

En referencia al combate que le dio el título europeo en Puerto Lumbreras ante sus paisanos, ha desvelado cómo se sintió: "La emoción que viví en mi tierra fue una sensación de nervios y alegría, una auténtica bomba. Vi a gente que no me esperaba, tantos niños allí... Fue emocionante". Incluso ha dado más detalles al mencionar que "la presión que sentí en la final del Campeonato de Europa, peleando en mi casa y con mi gente fue enorme. Tenía la sensación de querer hacer las cosas bien".

Conforme ha avanzado la conversación en el directo de Instagram, Mari Carmen ha compartido con los seguidores algunas anécdotas, como el origen de su pasión pro el boxeo: "Me inicié siendo muy niña, con tres años de edad. Era muy nerviosa y mi madre me dijo si quería bailar sevillanas y dije que no. Peleaba con los chicos y les ganaba. Con cierta edad me propusieron entrar a competir por España y hasta día de hoy así estoy", ha afirmado.

Hablando del próximo Mundial que ha sido aplazado por el COVID-19, le ha lanzado un reto a Fran Sánchez de cara al futuro: "Si este año saliese alguna subvención, me gustaría que el Campeonato del Mundo se disputase en Puerto Lumbreras". El director de Deportes le ha respondido "la subvención ya está", por lo que le ha prometido a la púgil que habrá un evento mundialista en la Región en el futuro.

Uno de los grandes secretos es su apodo, no todo el mundo lo conoce y Mari Carmen ha contado que "el apodo Maribicho me lo pusieron en el colegio. El conserje abría la pouerta y ya iba cargada de piedras y botellas de agua y me quedé con ese mote".

Centrándose en su especialidad, ha valorado con la misma importancia dos facetas esenciales dentro del boxeo: "El físico y la mentalidad son importantes, lo primero para aguantar y lo segundo para cuando estás en malos momentos y demostrar la superación para venirte arriba. Me motiva seguir peleando el saber que llevo mucho preparándome, dejar a tus niños sin verlos y dejar a la familia. Darlo todo a cambio del sufrimiento que llevo".

En esta delicada situación de confinamiento, ha confesado que "es muy duro, no es lo mismo el deportista que sale a correr o entrena al aire libre que los que estamos encerrados. Espero que esto acabe pronto. Le diría al CSD que los deportistas de alto rendimiento pudiésemos entrenar en un sitio cerrado siempre con medidas adecuadas. Esto es difícil, pero hay que esperar al menos dos semanas. Hay que ver también las cosas positivas, me imagino que estoy en un centro de alto rendimiento con la familia y se me pasa".

Ha querido finalizar el directo de Instagram con un mensaje de agradecimiento a toda la gente que está en primera líneas de batalla: "Mi aplauso va para toda la gente que está haciendo por que todo vaya bien. Ahora no hay que tener miedo, vamos a salir de esta. No podemos estar en el sofá, hay que estar fuertes para cuando esto pase. Debemos mantenernos"

Antes de despedir el coloquio del 'Café Sport de las 5', Mari Carmen Romero no quiso dejar en el tintero un mensaje reivindicativo como mujer deportista, alegando que "pido desde aquí que a nivel económico seamos iguales tanto las mujeres como los hombres. En los combates ya se ve, entrenamos las mismas horas y hacemos los mismos esfuerzos".