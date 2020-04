"La situación que vivimos en los tanatorios es angustiosa"

La cisis del coronavirus está teniendo consecuencias imposibles de medir hasta no pasar un tiempo, una de las más complicadas es la de los familiares de las personas fallecidas durante este estado de alarma que ven como no pueden ni tan siquiera despedirse de sus seres queridos. Una circunstancia que está provocando situaciones muy difíciles también para los trabajadores de los tanatorios que, aún acostumbrados a su trabajo, nunca imaginaron realizarlo bajo estas premisas.

Tal y como nos explica Julio Rodríguez, del Grupo Tanatorio de Palencia, los cambios en las normativas han sido continuos lo que les está obligando a cambiar los protocolos de actuación sobre la marcha. A la prohibición de llevar a cabo velatorios, sea cual sea la causa del fallecimiento, se suma la restricción a sólo tres acompañantes en la comitiva fúnebre. El acortamiento de plazos para realizar los entierros así como el aumento más que significativo de defunciones y la atención que intentan dar, lo más cercana posible, a los familiares, están causando un importante estrés a los trabajadores que prestan el servicio. Han implementado además un servicio telefónico para tratar de facilitar los trámites y hacer más fácil a las familias estos difíciles momentos que más se aproximan a una pesadilla que a una realidad.