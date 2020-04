El Parlamento aprueba por unanimidad como ley foral el primer decreto del Gobierno ante la crisis del Covid19

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este viernes los dos proyectos de ley con las medidas urgentes planteadas por el Gobierno foral ante la crisis del coronavirus.

En el debate de enmiendas, además, se ha incorporado un fondo adicional de 30 millones de euros para apoyo a autónomos o la adquisición de material sanitario y otro fondo con 25 millones para ayuntamientos, en ambos casos con la suma de votos de Navarra Suma y EH Bildu.

En la votación definitiva de los dos proyectos, todos los grupos han dado su voto a favor, salvo EH Bildu, que ha votado a favor de la primera y se ha abstenido en la segunda. Se trata de los dos decretos de ley foral que ya aprobaron primero el Gobierno de Navarra y después el Parlamento, y que ahora han sido tramitados y aprobados como proyectos de ley, en un pleno de la Cámara en el que los grupos han podido presentar enmiendas.

Precisamente, a través de una de estas enmiendas, presentada por Navarra Suma y apoyada por EH Bildu, se ha aprobado un fondo adicional de 30 millones de euros que se destinará a la ayuda a autónomos, a la adquisición de equipos de protección individual (EPI), material sanitario y pruebas de confirmación diagnóstica.

También se ha aprobado un fondo extraordinario de 25 millones exclusivo para las entidades locales, una iniciativa de EH Bildu que ha contado con el apoyo de Navarra Suma.

En total se han debatido 53 enmiendas, de las que se han aprobado 27, dos de Navarra Suma, tres de los cuatro grupos que apoyan al Gobierno y 12 de EH Bildu, además de 10 'in voce' suscritas por todas las siglas.

Además, los proyectos aprobados incluyen un fondo de cien millones de euros, ampliable en su caso, con el fin de articular medidas que intenten paliar los gastos extraordinarios que se vayan originando como consecuencia de la gestión de la situación provocada por el coronavirus. También se aprueban medidas de apoyo para autónomos, pymes o víctimas de violencia de género, así como ayudas al alquiler de vivienda.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha agradecido la aprobación de los proyectos y ha admitido que fue "un error", como le han reprochado desde la oposición, que no se diera traslado a los grupos parlamentarios de los últimos proyectos aprobados.

Se ha detenido en el apoyo a los ayuntamientos, para señalar que la Dirección General de Administración Local y la Federación Navarra de Municipios y Concejos se reúnen a diario para tomar decisiones de manera conjunta. "Los ayuntamientos tienen 213 millones en remanentes de tesorería y el Gobierno de Navarra está pidiendo al de España la flexibilización para que puedan gastar ese remanente. El Gobierno no está dispuesto a consentir que haya ayuntamientos que condonen tasas para que luego vayan a pedir dinero al Gobierno de Navarra. Todos tenemos que arrimar el hombro", ha dicho, para señalar que el Ejecutivo dará acceso a los ayuntamientos al fondo contra el coronavirus siempre que gasten su remanente.

El debate de las enmiendas ha generado un enfrentamiento entre los grupos parlamentarios. Navarra Suma se ha quejado de que no se aprobaban su propuestas. El portavoz de esta coalición, Javier Esparza, ha criticado que "la presidenta no está siendo capaz de llegar a acuerdos con nosotros y esto no es el ejemplo de unidad política que pedía", ha planteado, para afirmar que "no sé si Geroa Bai no le deja, porque parece que está mal aceptar nada de Navarra Suma".

María Chivite ha negado que el Gobierno tome decisiones en solitario y ha señalado que mantiene reuniones regulares con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con la CEN y con los sindicatos.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra trabajan de manera coordinada, con firmeza, determinación y cohesión" y ha destacado que el Gobierno central ha asignado a Navarra 5 millones para medidas extraordinarias ante el coronavirus y otros 15 millones en políticas activas de empleo, y ha enviado 400.000 mascarillas. "Son acciones que el Gobierno de Navarra complementa diariamente", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que la búsqueda de acuerdos es "positiva" pero ha afirmado que en la actual situación "los medios son limitados y hay que tomar las decisiones en un apretado margen de tiempo". "Olvidar cualquiera de estas dos condiciones es querer ir a la guerra parlamentaria y eso es una irresponsabilidad", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que su grupo ha mantenido una "actitud constructiva, de hacer proposiciones y de pasárselas al Gobierno, pero nos hemos encontrado en un momento en el que incluso el Gobierno ha llegado a presentar tres proyectos de ley de los que no teníamos ni idea". "¿Qué quiere que hagamos? ¿Que no presentemos enmiendas?", ha planteado al PSN, para asegurar que EH Bildu "no va a hacer un trágala de todo lo que decida el Gobierno".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que el Parlamento está aprobando este viernes "varios paquetes de medidas que refuerzan el escudo social de protección en una situación excepcional ante la crisis del coronavirus, medidas que serán ampliadas por otras leyes forales que tenemos que ir debatiendo y aprobando".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dado su apoyo a las dos leyes y a las medidas "sanitarias, sociales, educativas y económicas para garantizar las necesidades básicas de la población, para proteger a los trabajadores, para conservar el tejido productivo". "Es una situación de emergencia excepcional sanitaria, pero es una situación también de emergencia social y económica", ha dicho.