Miquel Soler: "En la evaluación final se tendrá en cuenta a aquellos que han sufrido la brecha digital"

Este lunes se inicia el reparto de las 14.000 tablets con conexión a Internet por parte de la Conselleria de Educación para que aquellos alumnos con dificultades puedan seguir con el aprendizaje a distancia.

Se trata de una medida que busca reducir la brecha digital existente, sobre todo en centros de determinados barrios con bajos recursos. En un principio, la Generalitat Valenciana había anunciado el reparto de 10.000 dispositivos para los institutos de la Comunitat, priorizando a los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional que finalicen sus estudios, aunque serán los centros los que decidan de qué manera reparten las tablets. De esas 10.000, 3.797 se repartirán a alumnos de 138 institutos de la provincia de Alicante. El número de dispositivos se determina en función de las unidades educativas de los centros, además de un extra de unidades para los institutos cuyo índice socioeconómico del alumnado sea más bajo.

Este sábado, la administración autonómica anunció la adquisición de 4.000 dispositivos más con el que se pretende llegar al alumnado de Primaria y de los centros educativos concertados con dificultades. Asimismo, la Conselleria de Educación también tiene previsto entregar 1.700 ordenadores portátiles para los equipos directivos de todos los centros educativos públicos.

El secretario autonómico de Eduación, Miquel Soler, asegura en Radio Alicante que en este reparto se han tenido en cuenta las zonas y barrios donde se concentran los alumnos con dificultades y allí se enviará un mayor número de tabletas. "Estas medidas van dirigidas a disminuir esa brecha digital que tenemos en la sociedad" declara.

Soler comenta que, de momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre si el curso terminará de forma no presencial. "El curso continua con el calendario escolar previsto y en formación a distancia, está todo el alumnado y profesorado trabajando desde sus casas con mucho esfuerzo y no hay ningún motivo para cambiar esta situación. Lo único que puede ocurrir es que volvamos a las clases presenciales, esperemos que pronto, y si no seguirá la formación online como se está haciendo hasta ahora".

El secretario autonómico de Educación reconoce que en estas primeras semanas de formación no presencial ha habido problemas de acceso a las plataformas informáticas pero asegura que con el paso de los días "se está mejorando". "Pasar de la enseñanza presecial a la telématica no es fácil, las Tecnologias de la Información y la Comunicación (TIC) han pasado de ser una herramienta de apoyo al único método de interacción entre profesorado, alumnado y familias".

Soler recuerda que han puesto en marcha el plan 'Mulán' para la formación a distancia de todo el alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato, un sistema que dispone de varias herramientas informáticas organizadas por niveles educativos. "Quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo el profesorado, tutores, equipos directivos familias y alumnos para que en una situación tan compleja la formación funcione razonablemente bien aunque siempre habrá probelemas que solucionar y mejorar" admite.

En esta situación extraordinaria, Miquel Soler considera que "falta formación online y en competencias digitales para el conjunto de la población". Este hecho, ha sobrepasado a algunos docentes que han tenido que aprender en tiempo récord muchos conceptos en materia digital para seguir desarrollando las clases". En este sentido, Soler agradece la colaboración que ha habido entre muchos profesores que han puesto al día a los que menos habilidades tenían. Afirma que en estas tres semanas, ya hay más profesores que están en mejores condiciones para poder utilizar este tipo de herramientas con el alumnado. "Esto nos debe servir para el futuro, para que todos nos pongamos las pilas en la necesidad de incrementar la formación digital por parte de toda la población.

Con respecto a la evaluación tanto en Primaria como en Secundaria, Soler asegura que "lo que tenemos que pensar es que en el tiempo que dure está situación de formación a distancia lo principal es atender de la mejor manera posible al alumnado y sus familias y seleccionar los contenidos que se consideran más importantes para desarrollar las competencias básicas". Añade que "si regresamos a las aulas se evaluará de una manera y si se mantiene la formación a distancia se evaluará de distinta manera".

En cualquier caso Soler manda un mensaje de tranquilidad a alumnos, profesores y familias, y asegura que en la evaluación se tendrá en cuenta la situación que estamos viviendo. "Lo haremos de forma que no se perjudique a nadie en general y especialmente al alumnado que ha tenido más problemas de conexión por la brecha digital" concluye.

Zona Norte de Alicante

El sindicato Comisiones Obreras en L' Alacantí - Les Marines valora muy positivamente la medida de entregar esas tabletas a los estudiante, aunque temen, que en algunas zonas o centros, la cantidad de dispositivos se queden cortos.

Alfonso Terol, portavoz de Educación del sindicato asegura que en la Zona Norte de Alicante hay hogares que solo cuentan con un teléfono móvil con datos. Asimismo, tienen constancia de un 80% del alumnado de estos barrios no está accediendo y siguiendo las clases al no tener recursos.