El PNV apoyará la prórroga del estado de alarma hasta el día 26

El responsable de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha anunciado este domingo en una entrevista en Hora 14 que su partido va a apoyar la prórroga del estado de alarma hasta el día 26.

Mediavilla ha explicado que, a pesar de que en un principio no les gustó cómo se gestó y "se desarrolló unilateralmente" ese estado de alarma, "atendiendo a la excepcionalidad, la trascendencia y gravedad del momento, el PNV siempre ha mantenido un ambito de responsabilidad y ha apoyado las medidas que se han ido asumiendo de cara a evitar la propagacion de la pandemia y, a ser posible, mitigar los daños que esta genera".

Asimismo, ha asegurado que en esta osación "sí que ha habido contactos directos entre el presidente los Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; el portazvoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban; y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

"Creemos que es la única manera correcta de funcionar. Hay que compartir criterios en una situación de emergencia como la que vivimos", ha argumentado.

Y, aunque ha afirmado que Sánchez no se ha pronunciado por qué no les llamó en la primera ocasión y es verdad que esperaban esa llamada, ha señalado que no van a mirtar hacia atrás. "Lo importante es tratar de salir cuanto antes de una manera ordenada y eficaz de esta situación en la que, por primera vez, parece que se ve luz a lo largo del túnel", ha afirmado.

Cuestionado por la comparecencia de ayer de Sánchez en la que salió varias veces lo de la reedición de los pactos de la Moncloa, ha dicho que "el PNV estuvo en esos pactos desde el principio". "Lo que sí que nos interesaría es que haya el mayor consenso posible a la hora de abordar medidas post crisis sanitaria, porque va a venir una segunda crisis, que es la económica y el empobrecimiento va a ser brutal", ha puntualizado.

"Se ha caído la economía de manera abrupta y creemos que sería bueno que hubiera el mayor consenso posible. Pedimos que quienes tienen mayor representación en el Estado también dejen a un lado su situación de diferencia partidaria y formulen una alianza sincera", ha reclamado.

Respecto a la actitud del PP y de Vox, ha opinado que "en esta situación lo que menos le interesa a la gente es que haya 'politiquerias', miserias políticas de diferencias, cuando la gente lo está pasando tan mal. Se descalifican por si mismos".

"El PP ha sido partido de gobierno hasta hace 4 días. El hecho de estar en la oposición no significa que tenga que abdicar de su responsibilidad para con los problemas de la ciudadanía", ha criticado.

También ha afirmado que no se arrepiente de acusar de demagogos reivindicativos a quienes propusieron pararalizar la actividad industrial. "Los hechos nos han dado la razón. La decisión del Gobierno español fue precipitada", ha sostenido.

"Hay quien cree que actividad económica, trabajo y salud son incompatibles. Yo creo que no, que son elementos de una misma moneda. Es más necesario que nunca reactivar la economía", ha concluido.