Lopez Miras pide endurecer los controles de movilidad y las multas para evitar desplazamientos en Semana Santa

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha trasladado hoy al de España, Pedro Sánchez, su preocupación por el incremento de la movilidad hacia segundas residencias, por lo que ha pedido su refuerzo con militares y más sanciones, que llegue el material sanitario prometido desde hace un mes y un presupuesto suficiente para poder afrontar la poscrisis.

Tras la videoconferencia en la que han participado también sus homólogos autonómicos, ha expresado su preocupación por el aumento del tráfico en la zona costera que le han trasladado los alcaldes y su temor a que con la Semana Santa puedan agravarse las posibilidades de contagio del coronavirus, por lo que cuenta con que autorice a los numerosos militares de la región a bloquear el cinturón de las grandes ciudades y las autovías estos días.

"Esta Semana Santa no se vivirá en la calle ni en las playas, aunque hay quien no se quiera dar por enterado", ha afirmado antes de exigir "firmeza" contra esa gente y "seguir esforzándonos, pues cada día que pasa estamos más cerca, avanzamos, pero no podemos bajar la guardia ni tirar por tierra el esfuerzo y el sacrificio hechos. Relajarnos solo agravaría la situación que estamos intentando dejar atrás, hemos de redoblarlos".

Para todos los ayuntamientos le ha pedido que los autorice el uso de todo el superávit de 2019, un fondo de liquidez extra y otro para el apoyo específico del comercio minorista, así como exenciones para autónomos y empresarios en general, que deberían a su juicio poder prolongar más allá del estado de alarma los expedientes de regulación temporal de empleo si reducen sus ingresos más del 70 %, pues "mejor eso que quiebra y cierre del negocio"

Otra de sus exigencias, en la que ha dicho en rueda de prensa coincidir con sus homólogos, es la urgencia en recibir material sanitario para afrontar la crisis del Covid-19, que se viene prometiendo desde que se inició la pandemia pero sigue sin llegar, aunque Sánchez les ha prometido que entre mañana y pasado llegarán los primeros test rápidos del millón asignado a todas las regiones.

"Veo voluntad en el Gobierno central, pero no resultados. No tiene herramientas ni capacidad suficiente para proveer por ejemplo de material sanitario a las comunidades (...) , pero también empiezo a notar en sus presidentes frustración porque tras cuatro reuniones los temas se repiten sin resultados en eso, en el refuerzo de fuerzas y cuerpos de seguridad o en medidas económicas para no destruir más empleos y que las empresas puedan subsistir", ha señalado

"La respuesta es que van a llegar, pero no llegan", ha remachado para reprochar que "globos sonda como el lanzado esta semana sobre la necesidad de que la población lleve mascarilla no ayudan nada", un asunto sobre el que el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha reiterado que sigue en controversia científica.

En su opinión, ha de articularse un plan estatal de recuperación socioeconómica que vertebre a las regiones para el día siguiente con ayudas de fondos estatales y europeos para salir de esta crisis con las máximas garantías y el presupuesto necesario.

Ha apoyado la mutualización europea de la deuda, pero también que se flexibilicen los límites de estabilidad presupuestaria, déficit público, deuda y la regla de gasto y fondos extra para que las autonomías puedan afrontar los gastos de esta crisis, no recorte, como la detracción de 31 millones de políticas activas de empleo.

Ha urgido a Sánchez a que levante la exigencia de autorización previa estatal para que las regiones puedan recurrir a financiación externa y europea para comprar material por su cuenta o que al menos se incremente en fondo de liquidez autonómica a las que se les impide, como es el caso de Murcia.

En cuanto a las medidas sociales, ha dicho que las regiones necesitan indicaciones precisas y homogéneas sobre las clases escolares y que no todas las familias pueden seguirlas por internet, por lo que para ellos podría hacerse por TVE y la Plataforma Estatal de Teleformación, la misma homogeneidad que ha reclamado también para los protocolos claros y precisos de manejo de la situación en residencias de ancianos y centros de discapacitados.

"Todo ha de hacerse de manera armonizada entre comunidades, entre las que no tiene sentido la carrera entre ellas, como la que se ha visto en la compra de material sanitario", cuya provisión debería alcanzar también a su juicio a policías locales y trabajadores del campo.