Manu Brabo sobre el COVID-19: "Vivimos una putada muy gorda pero tú estás quejándote mientras ves Netflix"

A punto de llegar a los 40 años, Manu Brabo trata de enfocar la vida con cierta relatividad. El gijonés sabe bien lo que son los peligros después de haber vivido 40 días de secuestro en Libia por parte del régimen de Gadafi. El coronavirus le ha pilado en casa, en Gijón y eso le ha servido para seguir haciendo fotos. Hospitales de campaña o pabellones habilitados para personas sin hogar han pasado por su objetivo aunque hay más. "Me interesa como afecta a las cosas básicas. El otro día estuve en Lastres y les está afectando a la campaña de la caballa".

Sin embargo, no le gusta el lenguaje bélico que se está generalizando para hablar de la pandemia. Para Brabo son muchas las diferencias entre una guerra y la crisis sanitaria y explica que "cuando todo esto acabe las infraestructuras están montadas. Tú estás quejándote mientras ves Netflix y comiendo fresas con nata. La gente dramatiza de más. Estamos viviendo una putada muy gorda pero tampoco hay que dramatizar a loco". Y es que para el pemio Pulitzer "si la gente encerrada piensa que esto es una guerra se va a machacar más. Este lenguaje va un poco en contra de la prudencia que se necesita en este tipo de situaciones".

Siria:



1 positivo



500.000 muertos — Manu Brabo (@ManuBrabo) March 24, 2020

Un tuit suyo publicado recientemente se ha vuelto viral y es que para Brabo la cuestión es "que no se olviden de estas cosas. A la gente le está costando más hacerse a la situación que estamos viviendo ahora, que aceptar que en otro sitios estan hechos una mierda".

El día antes de decretrarse el estado de alarma, Brabo trabajaba con otros compañeros en alguna fórmula para seguir con algún proyecto a través de redes sociales ya que todos los encargos se habían caído debido a la situación. Sin embargo, no duda en señalar que "estamos viviendo un momento histórico y hay que dejar el relato escrito".

Manu Brabo pasaba hace unos días por La Ventana de Carles Francino y también se mostraba crítico con la situación del personal sanitario y poder reflejarlo en imágenes. "Para hacer esa foto tenemos que tener algun tipo de acceso y entiendo que es una locura que podamos entrar todos. Si es cierto que, en algún momento, hay gente especializada que puede hacerlo y me parece asombroso que no podamos ver todo eso. Pienso lo mismo que cuando estaba en Siria y no me dejaban entrar en un sitio: algo me están ocultando y es malo".