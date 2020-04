Torra demana al Govern "no equivocar-se altre cop" i allargar el confinament total

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest diumenge a l'Executiu central mantenir el "confinament total" perquè "no és moment d'abaixar la guàrdia": "No volem que el Govern espanyol s'equivoqui novament. No ens ho podem permetre"

En una declaració institucional efectuada després que aquest matí el cap del Govern, Pedro Sánchez, hagi mantingut una reunió telemàtica amb els presidents autonòmics, Torra ha defensat seguir amb les mesures actuals per evitar que "milers i milers de treballadors s'exposin al contagi" del virus.

El president català ha considerat que el "confinament total" decretat en el seu dia pel Govern central va arribar després d'"un procés erràtic, dubitatiu i amb retard" i, per això, ha assenyalat que "el desconfinamient, quan arribi, ha de ser tot el contrari".

"Demanem que se'ns torni a escoltar (...) No és moment ni de relaxar-nos ni d'abaixar la guàrdia", ha alertat el president català, que ha afirmat que la seva proposta de mantenir el "confinament total" coincideix amb el plantejat en la reunió amb Sánchez per la presidenta balear, Francina Armengol, i el castellanomanxec, Emiliano García-Page.

Torra, que ha demanat "el retorn de les competències" de la Generalitat assumides per l'Estat, s'ha ofert a "col·laborar novament" amb l'Executiu central per quan calgui començar el "desconfinamient", si bé ha avisat que "res indica "que es pugui començar a aplicar-se ja des del 13 d'abril.

El procés haurà de ser "gradual" i "prioritzant col·lectius", ha sostingut, al temps que ha dit ser conscient del "sacrifici" que això implica per a la ciutadania, que està fent "un esforç realment heroic".

Torra ha insistit que "no es donen les condicions" per aixecar el confinament dels serveis no essencials, tal com ha recordat que sostenen en un informe els epimediòlegs Oriol Mitjà i Joel López, que han proposat un pla gradual per recuperar la normalitat.

La proposta d'aquests especialistes, que subscriu el Govern, passa per una "sortida coordinada" seguint l'ordre invers a les fases de confinament, de manera que els negocis i l'hostaleria serien els primers a obrir, mentre que escoles i grans esdeveniments haurien d'esperar a una fase posterior.

Torra també ha censurat que l'Executiu central hagi aportat "només el 10%" dels fons per combatre la pandèmia a Catalunya i ha asseverat que la Generalitat ha hagut de carregar "amb tot el pes de la gestió de l'emergència", buscant recursos "on ha pogut i com ha pogut".

"La Generalitat ha aportat un 90% dels recursos que necessiten els hospitals i Espanya l'altre 10%. Dels 1.800 milions d'euros previstos en matèria sanitària, el Govern central només s'ha compromès a 50 milions", ha lamentat.

"És el moment, més que mai, d'actuar amb responsabilitat i planificació", ha aprofundit el president, que ha demanat "planificar amb rigor i amb tot el sentit del món" el que s'haurà de fer en les setmanes vinents, sempre "posant davant als experts ".

El president, a manera de conclusió, ha resolt: "Prioritzem la vida i la salut de les persones. Preparem-nos per fer-ho bé a la primera. No podem fallar".