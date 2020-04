En Asturias no habrá un aprobado general por el coronavirus, afirma la consejera de Educación

En Asturias no habrá aprobado general por el coronavirus. Lo ha dicho la consejera de Educación, Carmen Suárez, que ha comparecido vía telemática ante el grupo de trabajo creado en la Junta General para el seguimiento y control de la gestión del gobierno de esta crisis sanitaria.

La titular de Educación del Principado ha sido tajante ante la pregunta realizada al respecto por la oposición: "Nadie en esta consejería ha afirmado que va a haber un aprobado general. Quien lo haya afirmado es responsable de su afirmación, pero esta consejería no ha dicho nada al respecto. No puede esta consejería actuar contra la normativa vigente, de tal manera que de lo se trata es garantizar los procesos de avaluación, y con el procedimiento extraordinario en el que vamos a entrar, de momento, mientras no estemos en las aulas."

En la evaluación de este curso - ha precisado la consejera - en principio computarán lo hecho por los alumnos durante el tiempo de asistencia presencial a clase, es decir hasta el 13 de marzo, y con la tarea hecha vía telemática durante este periodo en el que los centros están cerrados. También ha puntualizado que se tendrán en cuenta el contexto extraordinario de manera que todo este proceso "no vaya en contra del alumnado". Además Carmen Suárez ha informado de que están elaborando un "manual de instrucciones" tanto para la finalización de este curso como para la planificación del siguiente que también se verá afectada, y que servirá para situaciones similares a la creada por el coronavirus y que podrían repetirse en el futuro.

Por otra parte la educación telemática que se está llevando a cabo desde el cierre de los colegios e institutos requiere de la digitalización de profesores y alumnos, y si "los profesores se están digitalizando a marchas forzadas", según ha reconocido la propia consejera de Educación, es fácil imaginar cuál es la situación de los alumnos. Y lo peor es que unos 6.000 a estas alturas no cuentan con conexión a Internet, la mitad viven en la zona rural, y además de esos 6.000 al menos 3.000 ni siquiera tienen ordenador. Según la titular de educación están trabajando en ello pero ya avanza que será imposible llegar a todos: "No vamos a llegar a todos, va a ser imposible, entonces lo que queda finalmente es el papel, las tareas que se imprimen y se les mandan a los alumnos por distintas vías".

En este senitdo, a la hora de facilitar las conexiones priorizarán a los alumnos de 2º de Bachillerato, que son los que este año se enfrentan a la EBAU, la prueba de acceso a la Universidad; algunos alumnos de 1º de FP; los de 1º de Bachillerato; y los de 4º de la ESO y 6º de Primaria, que cambian de ciclo.

También será telemático el proceso de escolarización para el próximo curso. Según ha dicho la consejera de Educación, Carmen Suárez, "se está preparando todo con los centros para que esto sea posible, y las familias podrán incluso hacerlo a través de su móvil".

Y sobre la vuelta a clase, que nadie sabe - ha señalado Suárez - cuando será, se estudiará que los centros elaboren un plan para trabajar desde los departamentos de orientación la parte emocional y anímica que, según ella, será imposible obviar, "los alumnos - ha señalado la consejera de Educación - tendrán que expresarse".