Dr. Jiménez Moraga: "Llevamos preparándonos meses, nuestros colegas italianos nos advirtieron de lo que venía"

De todos los profesionales sanitarios y el personal que presta servicio en el Hospital Puerta del Mar, los especialistas en medicina interna son los facultativos que más expuestos están al contagio, puesto que desarrollan su labor cada día en eso que llamamos ‘primera línea’.

En el centro hospitalario de la avenida trabaja el intensivista José Manuel Jiménez, uno de los responsables de la unidad de cuidados intensivos. Esta mañana, en un breve descanso, ha respondido a la llamada de Radio Cádiz para hacer un balance de la situación actual en el hospital y en su unidad, para explicar cuál es el estado de salud de los enfermos y cómo están funcionando los tratamientos y, naturalmente, para trasladar a la antena el sentir de los sanitarios que, con vocación y una gran dosis de pundonor, tratan cada día a los enfermos.

Doctor Jiménez Moraga, ¿cómo es la situación en el hospital? ¿Cómo están viviendo este inicio de semana?

Pues con esperanza, porque estamos viendo que se está estabilizando el número de enfermos que tenemos, tanto en el hospital como en la UCI, y deseando que la famosa curva vaya hacia abajo.

¿Actualmente cuál es el estado de salud de los pacientes que están en planta?

Hay entre 50 y 60 pacientes, varía un poco todos los días. En general están medio aceptables o, por lo menos, aguantando. Tenemos a algunos bajo vigilancia de cuidados intensivos, pendientes de su evolución. Son enfermos que están siendo llevados por medicina interna y lo están haciendo bastante bien.

Estamos teniendo relativamente pocos ingresos en la UCI para la cantidad de pacientes que hay en la planta. En total, -desde el inicio de la pandemia- han pasado 12, y ahora mismo tenemos 10, dos unidades casi llenas.

¿Qué capacidad de reacción tiene la unidad de cuidados intensivos del hospital?

Tenemos capacidad de reacción como para llenar las 27 camas de la unidad con pacientes de coronavirus. Aún tenemos un amplio colchón. Además, lo que hemos hecho ha sido expandirnos a otra zona del hospital, de tal forma que cuando un paciente con coronavirus requiere los servicios, los pacientes que tenemos habitualmente se van pasando a otras unidades.

En otros centros hospitalarios de comunidades autónomas como la de Madrid hay una falta importante de respiradores, ¿en qué punto está este asunto en el hospital? ¿Puede llegar a resultar un problema?

No, tendría que suceder una auténtica catástrofe. Hace no mucho tiempo cambiamos todos los respiradores de la unidad y, los respiradores viejos, en lugar de tirarlos los tenemos almacenados, con lo cual tenemos un colchón muy importante de respiradores sin tener que utilizar los de otras unidades, simplemente con los nuestros. Podemos ponérselos a todas las camas que podemos abrir ahora mismo, no nos preocupa en absoluto.

¿Qué tratamiento le están aplicando a los enfermos?

Generalmente los pacientes aquí tienen entre 50 y 60 años. Casi todos empiezan con lo mismo, con un cuadro bastante banal, a los cinco días empiezan a empeorar, vienen al hospital, y cinco días después están con problemas respiratorios.

En cuanto al tratamiento, ha sido consensuado por el servicio de medicina interna puesto que estamos todos aplicando el mismo en general. En una primera fase son antivíricos y, en la segunda, cuando empiezan a tener más problemas respiratorios, lo que prima es la respuesta inflamatoria excesiva del organismo antes que la propia acción del virus. Eso se está tratando con medicamentos especifico que, la verdad, no están yendo mal.

¿Ha recibido usted también la orden de la dirección del centro de dotar de material a todo el personal que lo solicite porque esté expuesto o en posible contacto con un paciente con coronavirus?

Nosotros llevamos preparándonos meses porque nuestros colegas italianos nos advirtieron de lo que nos venía, y hemos estado haciendo acopio de material. No nos sobra, lo usamos con raciocinio, pero tenemos suficiente para atender a los pacientes con un nivel de seguridad adecuado. Nos faltan algunas cosas que se van solventando, buscándonos otras en el mercado que hagan la misma función. Hemos adaptado material que se usaba en otros sitios del hospital para que no nos haya faltado stock ningún día.

¿Cómo se están repartiendo esas mascarillas entre el personal?

Se le reparte material a quien lo necesita para estar en contacto con los pacientes. Hay puestos con hidroalcohol por todas las unidades. Se trata de que los que entran a atenderles dentro de las unidades de cuidados intensivos, cada vez que lo hagan empleen ese material al máximo. Quien entra, lo hace para estar allí varias horas. Miramos por cada cosa que utilizamos y las intentamos emplear todo cuanto podemos.

¿Qué tal han funcionado estas primeras semanas las urgencias alternativas que se habilitaron para hacer el triaje de pacientes?

Ha disminuido el número de urgencias de forma bastante ostensible. Está funcionando bastante bien, porque lo que se intenta con estas urgencias es que un paciente con coronavirus no pase a una zona limpia del hospital y la infecte.

¿Cómo está viviendo su equipo y, en general, el personal sanitario esta crisis?

Lo vivimos con tensión. Es un reto nuevo. Aunque las manifestaciones pulmonares son una enfermedad clásica de la UCI, tener que trabajar con todo el equipo de protección puesto es difícil. Da mucho calor, impide ver bien, impide el tacto, impide escuchar a quienes tienes alrededor… es un auténtico reto.

¿Y en el plano emocional?

Es duro, ves a gente joven en una situación muy precaria. Es duro porque te hace replantearte muchas cosas. En la UCI, desde que empezamos la residencia aprendemos que aquí estamos un día y al día siguiente no sabemos, nadie está libre de que le pase nada, pero ver a esta cantidad de gente joven en muy mala situación se hace duro. Aunque lo más duro sin duda es para los familiares, que no pueden ver a sus seres queridos.

Alguno tiene dispositivos para hacer videollamadas, pero falta el contacto humano. Incluso a nosotros nos falta el contacto con los familiares. No es lo mismo que te llamen por teléfono para que te digan cómo está tu ser querido que hablar con el médico y poder interactuar más con él.

Y decisiones que deben estar tomando que, aunque van en el sueldo, nunca son fáciles…

Las tomamos siempre, las unidades de cuidados intensivos están preparadas para que pacientes que puedan volver a la normalidad, lo terminen haciendo. En circunstancias normales, parte de nuestro trabajo es decidir si alguien se va a beneficiar de ese tratamiento, o no. Ahora, simplemente tenemos más pacientes de ese estilo.

¿Qué mensaje traslada a la ciudadanía?

Que se cuiden, que realmente se queden en su casa y tomen todas las precauciones posibles. Si lamentablemente contraen el Coronavirus, que no se preocupen, que en general sabemos como hacerlo, intentaremos hacerlo lo mejor posible y cuidar de todos sus familiares.