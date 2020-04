Sanjuan, portera y enfermera: "Los sanitarios no somos héroes es nuestra labor"

La portera del Villarreal femenino, María Sanjuan concluyó el pasado mes de junio, con 21 años, la carrera de enfermera y en menos de un año se ha visto inmersa en la primera línea de la lucha contra la pandemia del COVID-19, una labor que reconoce que es agotadora y, si bien se mostró orgullosa del trabajo y el esfuerzo de los sanitarios, huyó de la calificación de 'héroes', ya que aseguró que "es nuestra labor".



"Estas últimas semanas han sido muy duras, tanto física como psicológicamente. Creo que ningún sanitario estábamos preparados para lo que estamos viviendo, pero también nosotros hemos tenido un proceso de adaptación, ha pasado y estamos respondiendo de la mejor manera posible y sé que vamos a poder conseguir parar la curva", señaló en declaraciones facilitadas por su club.



Tras trabajar tres meses a tiempo completo este verano en el Hospital La Fe de Valencia, "que fueron duros de compaginar con el fútbol pero lo pude llevar", María había solicitado y le habían concedido el pasado mes de noviembre una reducción de jornada, si bien ante la actual situación generada por la pandemia "se me amplío la jornada de trabajo al cien por cien, así que tenemos que estar disponibles las 24 horas para todo aquello que se necesite".



"Estoy trabajando turnos de 12 horas, de ocho a ocho, que se complementan con guardias de atención continuada, o bien de 17 horas, de tres de la tarde a ocho de la mañana siguiente, o guardias de 24 horas", explicó la guardameta, quien agregó que "al final los sanitarios héroes no es la palabra, es nuestra labor, es a lo que nos debemos y estamos todos super orgullosos del trabajo que estamos haciendo".



La futbolista reconoció que "con todo el tema de la pandemia no he tenido mucho tiempo parea pensar en el fútbol", si bien admitió que "cuando llega la tarde sí que echas un poco de menos el poder entrenar, juntarte con tus compañeras, porque al final es mucho tiempo el que pasas con ellas".



"Mantengo el contacto a diario con muchas de ellas, les envío un abrazo muy fuerte, todo mi apoyo, toda la fuerza, que se queden en casa, que trabajen duro y que nos vemos a la vuelta, con muchas ganas de volver a pisar el verde, de volver a celebrar un gol y ganar partidos", comentó.



Por último, también quiso agradecer a su club, el Villarreal CF, "por la preocupación y por sus aportaciones que están haciendo para esta pandemia, con el hastag 'cuenta conmigo'. Aportando ese granito de arena y entre todos los vamos a conseguir", concluyó