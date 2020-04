Los expertos trabajan con la posibilidad de rebrote en otoño o antes

El epidemiólogo del CHUAC, Antón Acevedo, señala que se ha ralentizado el nivel de ingresos y tiende a estabilizarse la situación desde el punto de vista clínico. La estrategia se basa ahora en hacer el mayor número de test posible. Asegura que se están haciendo en la medida de la disponibilidad aunque admite que no se están haciendo los test necesarios en relación con la población.

¿Mascarilla si o no?

Señala que las mascarillas caseras no tienen eficacia en impedir la trasmisión del virus, sí las quirúrgicas ahora mismo aún difíciles de encontrar. La mascarilla sirve para que no haya contagio en el caso de una persona con el virus. Insiste en que la mejor prevención está en mantener la distancia de seguridad.

Los expertos trabajan con la posibilidad de rebrote en otoño y en cualquier momento mientras no haya vacuna para el virus, tal y como explica Antón Acevedo: "Mientras no tengamos la vacuna el virus no va a dejar de existir ni de transmitirse, ya sea en España o en otros países, ya vimos qué rápido se propagó y llegó aquí pese a nacer en China. Sería una quimera pensar que el virus con estas medidas de contención va a desaparecer, no lo va a hacer."

Explica que los test deberían ser masivos dando la máxima accesibilidad a los ciudadanos, en centros de salud, hospitales, farmacias y centros de trabajo.

Los datos mejoran

La situación en España se ha estabilizado en los últimos días de la semana pasada. El número de nuevos casos está en el entorno del 5% por ciento, estuvo en el 20.