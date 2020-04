Mientras esperan el día del regreso al trabajo, los futbolistas de la Cultural hacen balance de la temporada y de su paso por el conjunto leonés. Eric Montes y Gabi Gudiño se sinceran en los medios de comunicación de su tierra en sendas conversaciones donde ponderan los beneficios que el cuadro leonés ha aportado a sus carreras deportivas. "Aprendí a disfrutar más del fútbol, tomarme los malos momentos con calma y manejar mucho la ansiedad", confesó el argentino. En la misma línea se manifestó el canterano del FC Barcelona en su repaso a su trayectoria.

En el portal "Estadi Johan", Montes confesó que "estoy contento en León; es un equipo en el que me he encontrado con muchos perfiles de futbolistas, con distintas realidades. Jugadores que, como yo, han estado años en categorías inferiores de equipos como el Real Madrid y que han tenido muchos años en segunda". Sobre las aspiraciones de su equipo considera Montes que "la Segunda B es la Liga más difícil de España. Es dificilísimo subir y sacar puntos fuera de tu estadio. Puedes ir a un campo en el que dar dos pases seguidos sea prácticamente imposible. Aquí ves la verdadera cara del fútbol". Con José Manuel Aira, para el que se ha convertido casi en indiscutible, ha fijado su juego por delante de la defensa después de alternar en el Barcelona con el eje de la zaga. "Yo siempre me he sentido del Barça pero sin el ADN Barça. Prefiero un fútbol de transiciones donde alguien me cubra para poder saltar a robar balones, salir al contragolpe. Me va un fútbol de más ritmo y la posición de pivote en el Barça es muy concreta", explica.

A punto de cumplir 22 años, el pivote catalán recuerda cómo marco su recta final en el club azulgrana la figura de Pep Segura, nombrado mánager general hasta su destitución al término de la pasada campaña: "fueron los peores años que viví dentro del club. Todo cambió. Empezó a cambiar entrenadores porque sí, a echar a jugadores que los entrenadores habían pedido que se quedaran. Daba la sensación que todo lo que antes funcionaba dejó de hacerlo. El ambiente no era sano y las decisiones salían de él, no entendíamos nada. A veces les decía a los entrenadores las alineaciones que tenían que sacar. Hacía lo que quería". Primero el Peralada y luego la Cultural buscaron la mejor versión del que fuera capitán de aquel Barcelona juvenil que rozó el título europeo de la categoría.

Gudiño y su futuro

Por su parte, Gudiño detalla en "San Lorenzo Primero" las razones que le llevaron a cruzar el charco. "El cambio de fútbol, acá es muy distinto al de Argentina y me permite crecer en mi juego. Además, se usa constantemente y en nuestro país prácticamente nada el Coaching y la psicología del deporte. Me ayudó muchísimo para vivir este momento". Afronta la pandemia a miles de kilómetros de su familia, pero con una exigente rutina, a pesar de las limitaciones: "en vivo por YouTube hacemos los entrenamientos. Crearon un link privado y ahí hacemos todos los videos en vivo. Mientras, nos grabamos y mandamos luego todo al grupo general de Whatsapp del equipo".

Gudiño, encarando a un defensa del Logroñés / Alicia Mañanes

Al término de la temporada Gudiño debe regresar a su club de propiedad, San Lorenzo de Almagro. Allí se ve para cumplir el contrato: "dependiendo que pase acá si ascendemos o no se verá, pero la idea es volver y quedarme el último año allá. Ahora me siento más que preparado para volver y dar lo mejor como hice en Rafaela y en mis comienzos en San Lorenzo".