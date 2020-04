La hostelería ha sido asesinada a manos del Covid19.

Desde el pasado día 13 de marzo muchos hosteleros de Palencia y de toda España veían venir el posible cierre inmediato de sus restaurantes, bares y cafeterías. Una semana antes de ese día, miles de restaurantes ya habían recibido cientos de cancelaciones de comidas y celebraciones. A sus propietarios les producía una grandísima impotencia. Un no saber qué hacer o decir a sus clientes, familias preocupadas por la decisión y tampoco saber qué responder al hostelero.

La mayoría de los hosteleros ya tenían confeccionados los menús y toda la mercancía comprada y a la espera de la celebración. Finalmente se decretó el cierre por el Estado de Alarma el día 14 de marzo. Miles de euros tirados a la basura, sin que nadie pueda aprovechar esas viandas, los congeladores tienen una capacidad y no cabe todo.

El día a día con el negocio abierto antes del día 14, tenía aspecto de funeral, con pocos clientes a tomar el vino o el café y todos ellos con caras largas de preocupación. Mientras el hostelero no podía dejar de pensar la ruina que se le venia encima. Mediados de mes y con muchísimos gastos que afrontar, empleados, proveedores y gastos generales del local.

El asesinato a manos del Covid19 se produce a principio de mes, con una muerte silenciosa pero muy dolorosa y con un coste económico demasiado alto.

Asesinato a los miles de negocios, no solo de hostelería, comercio, fábricas o industrias, sino a todos los servicios necesarios que abastecen una ciudad o país.

A día de hoy 6 de abril, todos los profesionales asesinados no saben qué hacer con sus vidas, vidas que no ven luz al final del túnel.

Sus empleados y propietarios continúan esperanzados con las supuestas negociaciones del gobierno, con las miles de soluciones que han dado para salvar a este país.

Los ERTES, ERES, despidos, etc, no se ven claros y esta semana se cumple el mes del asesinato de la hostelería. Trabajadores que nunca han estado en ERTE no saben ni qué es, según dicen es que estás en el paro sin cobrar tu nómina íntegra, tan solo un 70% de ella. Una vez solicitados los ertes de los empleados los autónomos pasan al segundo ataque de defensa. Los autónomos no cobran un duro, tan solo un supuesto paro en función de lo cotizado. Sin embargo, los ingresos del mes de marzo han sido cero patatero y deberán hacer frente a todos los pagos.

La media nómina, los seguros sociales del mes y pagar a los proveedores toda la mercancía, la cual tiene fecha de caducidad y ya se ha perdido.

Daños económicos muy grandes e irreparables que supondrán el cierre de muchos de ellos.

Las ayudas no llegan a los hosteleros o comerciantes y se encuentran desamparados por los dirigentes locales y nacionales. Los empresarios deben hipotecarse de nuevo con los bancos, para intentar pasar los días que dure este funeral. Con unos bancos que se frotan las manos con su nuevo negocio. En muchos casos apretando a los empresarios y condicionándolos a firmar cláusulas nada favorables. Obligando a la contratación de seguros y otros servicios innecesarios, y demostrando así el ansia y la usura de amasar dinero.

A diferencia de los bancos, los profesionales colaboran con donaciones desinteresadas a nuestros sanitarios, policía, bomberos y fuerzas de seguridad del Estado para que nos sigan cuidando como hasta ahora.

Espero que este asesino llamado Covid19 sea detenido lo antes posible, o moriremos todos.