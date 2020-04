UGT denuncia la situación en la Residencia Asistida de Segovia

El sindicato UGT muestra su preocupación por la alta tasa de fallecimientos que registra la residencia Asistida dependiente de la gerencia de Servicios Sociales de la Junta. Hasta el día de hoy se han producido 42 fallecimientos de residentes.

La FESP- UGT de Segovia está totalmente de acuerdo con las manifestaciones de la consejera de familia que es con diferencia el centro asistencial público de la comunidad que acumula más fallecidos. Desde la Federación de servicios públicos de UGT ven un desfase en los datos publicados por la Junta ya que la residencia tiene 305 plazas y la administración asegura contar con 239. Como asegura Miguel Ángel Mateo responsable de la federación hay un mínimo de 305 plazas. Según se publicó el viernes, había 239 residentes, con lo cual en la actualidad hay más de 60 camas vacantes. A FSP-UGT de Segovia, no le queda claro cuántos residentes estaban ingresados en la residencia asistida en el momento que se publican las instrucciones por parte de la gerencia de servicios sociales en referencia a las residencias de carácter social y en especial a las medidas a tomar hacia residentes y trabajadores.

Consideran que no se han realizado las medidas de aislamiento en el centro de acuerdo a las normas dictadas por Sanidad, necesarias para evitar esta situación con circuitos diferenciados. Se preguntan cuándo se ha hecho el aislamiento vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los grupos de residentes, según está recogido en la orden SND/265/2020 del 19 de marzo, publicada en el BOE el 21 de marzo, y recoge la designación de un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros, tal y como establece la nueva orden SND/322/2020, de 3 de abril. Donde se daba un día para tomar las medidas necesarias, y hacer la clasificación en los grupos siguiente:

a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de covid-19, b) residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de covid-19. c) residentes con síntomas compatibles con el covid-19. d) casos confirmados de covid-19. Por lo que la residencia asistida no estaba preparada a su entender para una emergencia sanitaria de esta magnitud. Los grandes perjudicados han sido y siguen siendo los residentes y los trabajadores al no preverse esta situación así que los trabajadores de la Residencia Asistida se han sentido desprotegidos por la junta de CYL.

Desde el sindicato se pide un plan para que se desarrollen esos circuitos dentro de las residencias que eviten el contacto de personas contagiadas con las que no lo están. Desde la FESP-UGT se pide a la los responsables de la Junta de CyL, que tome medidas urgentes para paliar esta situación, y que pida, si creen que es necesario, ayuda a la UME y a los servicios que sean necesarios para frenar los fallecimientos que se puedan seguir produciendo, en este centro, porque a su entender la situación no está contenida en la actualidad.

Por último reconocen que los trabajadores siguen realizando sus funciones con esmero y profesionalidad, primando las cuestiones sanitarias hacia los residentes, atendiendo con dedicación y proporcionándoles todos los cuidados que requieren.

La Junta de CyL, en su opinión parece no estar a la altura de las circunstancias, en su modelo de gestión de residencias, solo pensó en la parte social y se olvidó de la importancia de dotar de medios materiales y profesionales desde el punto de vista sanitario. Esta misma situación menos agravada se puede estar produciendo en la Residencia Mixto por eso también reclaman a la Junta, que no se olvide de la Residencia Mixta, que aunque parece no estár en una situación tan preocupante, puede llegar a sufrir circunstancias similares a la Asistida.