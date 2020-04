Este año, el Dia de l'Esport se ha celebrado en casa

El Dia de l'Esport no se detiene y este lunes se ha celebrado con toda su fuerza en los hogares de la Comunitat Valenciana. Debido a la crisis sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus COVID-19, la tradicional celebración de este día no ha podido llevarse a cabo en los centros educativos. Sin embargo, eso no ha impedido su celebración. Más bien al contrario, miles de hogares de las tres provincias de la Comunitat Valenciana se han visto inundados por el espíritu deportivo y saludable de esta jornada. Tanto es así que el hastag #DiadelEsport ha sido la tendencia número uno en Twitter en la Comunitat Valenciana durante prácticamente toda la mañana.

La Fundación Trinidad Alfonso y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte decidieron adaptar el formato a la actual situación para evitar su suspensión y para promover que todos los niños, niñas y jóvenes de la Comunitat Valenciana sigan haciendo deporte a lo largo de esa jornada. El resultado no ha podido ser más positivo, ya que han sido miles las familias que se han sumado a través de las redes sociales. Además, este 6 de abril, el 'Dia de l'Esport 2020' ha conseguido que, además de los propios niños y niñas, se sumen también sus familiares, de manera que la involucración en la planificación, ejecución y celebración de esta jornada ha sido aún mayor.

Además, con la intención de provocar salir de la rutina de la cuarentena y aprovechar al máximo esta jornada, la acción se ha ampliado y no se centró únicamente en el ejercicio físico, sino que las familias han mostrado sus hábitos saludables (como el desayuno, comida, etc.) a lo largo de esta jornada.

El objetivo era generar una gran conversación en las redes sociales durante el Dia de l'Esport. Para ello, las familias y los centros que se han sumado a esta celebración debían mencionar la cuenta de twitter o Instagram de Comunitat de l'esport (@comunitatesport) e incluir el hashtag #Diadelesport. El profesorado de educación física de cada centro docente se ha vuelto a volcar, como cada año, y ha sido el encargado de fomentar, impulsar y adaptar al entorno y realidad de su propio centro el seguimiento de esta acción.

Impulsado por Deporte de la Generalitat y la Fundación Trinidad Alfonso, la iniciativa 'Dia de l'Esport' pretende que todos los niños y niñas de los centros educativos de la Comunitat Valenciana realicen una jornada de deporte, al margen

de su clase habitual de Educación Física, para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra el 6 de abril.

Este año habían sido casi 750 los colegios de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón los que habían confirmado su participación en una jornada deportiva que, aunque no se ha celebrado en cada uno de esos centros, ha tenido un reflejo en los hogares de las familias valencianas. Los colegios, en cualquier caso, han seguido encargándose de estimular a su alumnado y familias para sumarse a este Dia de l'Esport. Todos esos centros recibirán igualmente el premio estipulado, que este año consistía en un pack de material deportivo valorado en 120 euros o que la Fundación Trinidad Alfonso empleara ese dinero en realizar una donación a al proyecto solidario 'Deporte Juntos' de la asociación Cooperación Internacional.

No te pierdas la entrevista a la directora de la fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia