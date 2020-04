Alguns titulars que ens deixa l'entrevista a la ministra de Treball, Yolanda Díaz:

Esta crisis es una gran desnococida para nuestro país y patra el resto del mundo. No sabemos de cuánto va ser la onda expansiva del desplome en los Estados Unidos. Pero estamos poniendo todas las herramientas para que no paguen los de siempre. En 2008 no se activaron los ERTES y hubo despidos masivos.

Lo que hacemos es amortiguar socialmente los efectos de ls crisis

Todos los trabajadores y empresas que estuvieron confinadas en Igualada se le aplicarán las mismas normas que a todos los demás. Y quizás habrá que mirar alguna actuación concreta para ajustar un poco más.

Los pequeños autónomos también pueden acudir al ERTE

Veo posible y necesario que se aplique una renta mínima garantizada. La estamos diseñando entre diferentes ministerios. Hay una evidencia absoluta de que la necesitamos. No somos capaces de abordar todas las situaciones de vulnerabilidad que hay en nuestro país. Aflora una urgencia, implantar esta renta. Es imprescindible implantarla y se hará

Hace dos semanas era consciente de la gravedad de la situación. Lanzamos una guía desde el ministerio. Sí, preveíamos una situación difícil y lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotras mismas.