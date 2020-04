Rodri: "El parón ha sido doloroso porque estaba jugando todo lo que me gustaría y encima haciendo goles"

Como cada semana el Real Oviedo vuelve a facilitarnos declaraciones de algunos de sus jugadores, para ver cómo llevan el confinamiento y qué métodos siguen para poder seguir activos y en forma durante el parón liguero por el COVID-19.

En este caso ha sido el turno para el delantero Rodri Ríos, que en primer lugar ha comentado cómo pasa el tiempo en casa: "Lo llevamos como se puede. Gracias a Dios tengo jardín y he montado un pequeño gimnasio en el garaje. Puedo hacer juegos, jardinería, bricolaje y también estoy con el bebé. No mal del todo, pero echando de menos lo de antes".

Escucha la rueda de prensa de Rodri.

"No hay ningún positivo. Mi madre es la que está más expuesta porque trabaja en un centro de salud y está ahí al pie del cañón. El aplauso de las 20.00 horas también es para ella. Esperemos que todo siga como hasta ahora, que siga bien y esto pase pronto", explicó sobre su familia.

"En lo personal estoy jodido pero no se puede ser egoísta y pensar en lo personal, hay que centrarse en que la gente se cure y pase esto rápido. Pero bueno, si lo trasladamos a lo personal ha sido doloroso porque estaba jugando todo lo que me gustaría y encima haciendo goles. En tres partidos hice seis goles. Esa tranquilidad que me estaba dando el equipo y el míster, esperemos que sigan dándomela", añadió.

"No sé si 15 días serán suficientes para volver al ritmo que teníamos antes, pero menos es nada. Pero es pronto para hablar de eso porque no sabemos cómo va a ser el protocolo. Lo que tenemos es que cuidarnos lo máximo posible ahora, mantener la forma lo más alta y así volveremos con ese ritmo con el que nos fuimos que era muy bueno", sentenció.