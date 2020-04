Cáseres: "Los dirigentes del Villarreal son un poco raros, no te perdonan una"

El mediocampista argentino del Villarreal, Santiago Cáseres, jugador que milita como cedido en el América de México ha vuelto a rajar de la directiva del Villarreal desde la distancia.

En esta ocasión lo ha hecho en el medio '90min' donde analizó su llegada al equipo mexicano y su experiencia en la Liga MX.

Mientras entrena en su casa por el Coronavirus realizando trabajos en doble turno, Santiago Cáseres hace balance de su salida del Villarreal CF.

"Me fui muy tranquilo desde lo futbolístico porque mi salida no tuvo nada que ver con mi rendimiento, sino porque los dirigentes son un poco raros, no te perdonan una y a la primera de cambio quieren cederte. El club siempre se manejó de esta manera con los más jóvenes y le vuelven a dar otra chance cuando termina el préstamo".

Es la segunda ocasión en apenas tres meses en la que el argentino se muestra contrario a la decisión tomada en el Villarreal y a las maneras utilizadas por el club que todavía tiene su propiedad. El futbolista está cedido hasta final de temporada, con una opción de compra por parte del equipo mexicano.