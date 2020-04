No todos los tejidos sirven para las mascarillas caseras. Cuando resulta muy complicado conseguir mascarillas homologadas en las farmacias, se hace imprescindible conocer los mejores materiales para poder realizarlas en casa. En declaraciones para Radio Jaén Cadena SER, el biólogo molecular de la Universidad de Jaén, Francisco Esteban Ruiz, explicaba que el material recomendado por los expertos, y que así aparece en un documento oficial del Ministerio de Industria, son las gasas de tejido no tejido. Son las gasas o apósitos que habitualmente utilizamos para cubrir heridas.

Pero no todas valen, o por lo menos no de la misma forma, para protegernos o proteger de la transmisión del coronavirus. Las gasas tienen que tener entre 50 o 60 gramos por metro cuadrado, un espesor de 0’3 a 0’5 milímetros y ser mitad poliéster y mitad viscosa. Hay otras posibilidades, pero esta es la más estándar. Eso sí, siempre se pueden utilizar dos o más para cumplir los requisitos. Francisco Esteban Ruiz advierte que las mascarillas higiénicas o domésticas no protegen tanto como las homologadas, pero pueden cumplir una función básica.

"Las mascarillas caseras, su tamaño de poro es un poquito más grande y no protegen tanto como las otras. Pero bueno, siempre es mejor que nada. Algo que podemos hacer también es que, si nosotros nos hemos fabricado con un trocito de tela o con un pañuelo o con otro material una mascarilla casera, poner el trocito de gasa dentro de la mascarilla para que quede sujeta y pueda protegernos aún más", explica Ruiz.

Etiqueta respiratoria

Ahora que los expertos han dado un giro de 180 grados y recomiendan a la población utilizar mascarilla en sus salidas a la calle es importante, tal como especificaba el biólogo molecular Francisco Esteban, aprender a usar lo que denomina como "etiqueta respiratoria". Parece que el virus nos va a acompañar bastante tiempo y deberemos cambiar los hábitos que hasta ahora considerábamos correctos. Es algo que nos puede salvar la vida.

"Las etiquetas respiratorias son las normas que tenemos que cumplir en estos días para protegernos de las gotitas respiratorias que salgan de otras personas que estén infectadas o proteger al resto de las nuestras. Ahí entra el llevar mascarilla, lavarse muy bien las manos o desinfectar las superficies. También la distancia social entre las personas. Podemos decir que si nos vestimos correctamente de etiqueta respiratoria, la probabilidad de que infectemos o seamos contagiados es muy baja", señala este experto de la UJA.

Tipos de mascarillas

Concretamente, las mascarillas se podrían englobar en tres grupos. El primero sería el de las mascarillas quirúrgicas que son las que impiden la infección hacia otras personas. Se trata de aquellas que habitualmente se utilizan en los quirófanos para evitar contagios de virus y gérmenes a los pacientes. Éstas no protegen a los que portan la mascarilla.

El segundo grupo es el de las mascarillas que nos protegen a los que las portamos de ser infectados. Las conocidas como FFP1, FFP2 y FFP3 en función de su grado de protección. También existen mascarillas duales, que sirven para ambas protecciones, pero aun más difíciles de conseguir.

Por último, el tercer grupo se refiere a las citadas mascarillas caseras o higiénicas que no protegen al 100% pero que, según el experto consultado por esta redacción, son "mejor que nada".