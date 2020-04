Las jornadas de confinamiento nos van cayendo lentamente encima a todas y a todos y no es fácil para nadie, sobre todo, porque aún es muy complicado ver la luz al final de este largo y oscuro túnel que es el covid-19.

Y quién más y quién menos ha dejado, hemos dejado, fuera de las paredes de nuestra casa proyectos, historias y sueños pendientes de completar o de cumplir.

Me preocupan muchas cosas: la salud por encima de cualquier otra, por supuesto. El futuro económico, en mi casa somos dos autónomos así que imaginen... si recuperaremos nuestra anterior forma de vida: yo soy de abrazar y de besar y de viajar... vamos que mi energía positiva se alimenta de todo lo que ahora es peligroso y está prohibido. Pero aún con todo me siento un ser afortunado y privilegiado. Cada día, cuando abro los ojos, tengo dos opciones: instalarme en la desazón y el pesimismo o mirar hacia adelante con decisión y optimismo. Y opto por lo segundo.

Y ¿saben algo? Ese ha sido uno de los grandes regalos que me han hecho mis padres. Me criaron fuerte, luchadora y optimista. Los dos pasan ampliamente de los 80 y pertenecen a ese grupo de riesgo frente al coronavirus que son nuestros mayores. Y cada día hablo con ellos y, una vez más, me están dando una lección de serenidad, de fortaleza mental, de generosidad y de optimismo. Nuestros padres, madres, abuelas y abuelos se han enfrentado a mil batallas, carecieron de casi todo y eso les hizo aprender que se puede vivir infinitamente con menos de lo que creemos. Vivieron una postguerra, una dictadura, la transición, el inicio de la democracia... cambios brutales a los que se fueron adaptando con una flexibilidad increíble. La misma que me demuestra la voz de mi madre cada día y que es la voz de la sabiduría pura, de la sabiduría de la vida, la voz de tantas personas mayores que tienen nombres y apellidos y que en estos días sin embargo parecen ser solo una cifra en las frías estadísticas. Los míos se llaman Jesús y Paquita.

Y espero, sinceramente, espero ser capaz de trasladar un poco de esa sabiduría vital a mi hijo. Él forma parte de un grupo que me preocupa especialmente: el de los adolescentes. Si durante la adolescencia cualquier circunstancia es complicada imaginemos el tener que quedarse en casa cuando su vida gira básicamente entono a su grupo, su gente... cuando están empezando a descubrir cosas maravillosas y cuando su rebeldía frente a casi todo está en plena ebullición.

Pues ahora todo eso se detiene. Es momento por tanto de ayudarles, no de gritarles, no, es el momento de recordar que los adultos somos nosotros y que, por lo tanto, somos su referente y su modelo. Para ello debemos tener la capacidad de autocontrol y de manejo de nuestras emociones frente a esta situación porque algo está muy claro: no se les puede pedir tranquilidad si lo hacemos desde el nerviosismo.

No olvidemos nunca que están tan confundidos y asustados como todos nosotros pero que necesitan una sensación de seguridad que hemos de ofrecerles de una manera firme cada día. No sabrán pedirlo, tal vez no sepan expresarlo, pero lo necesitan. El otro día escuché una entrevista con una psicóloga hablando sobre este asunto y ponía un símil que me gustó, decía "es importante que recordemos que ellos y ellas, adolescentes, son los pasajeros en esto y nosotros conducimos el coche. Y aunque nos sintamos ansiosos no podemos dejar que eso les impida sentirse como pasajeros seguros".

Hoy necesito centrar toda mi energía en una idea. Cada día que pasa es un día menos para que esto acabe. Ánimo.