El Ayuntamiento pide trabajadores sociales en la calle, Diputación asegura que están a pleno rendimiento

El ayuntamiento de Villacarrillo pide explicaciones a Diputación porque dicen que han dejado el centro comarcal de Servicios Sociales en medio de una emergencia social con solo un empleado que solo atiende por teléfono.

La concejalía de Asuntos Sociales, Paqui Hidalgo, le ha remitido una carta a la Diputada provincial del área, Paqui Medina, donde le relata ciertos acontecimientos sobre el proceso que se está siguiendo para ayudar a las personas que lo necesitan estos días, en colaboración con varias instituciones como es Cruz Roja.

En la misiva se le explica que se convocó "de forma urgente desde el Ayuntamiento la Comisión Local de Bienestar Social en coordinación con el Centro de Servicios Sociales, Cruz Roja, Cáritas y el Centro de Salud".

Textualmente la carta sigue de la siguiente forma: "En esta comisión se activa un protocolo de Emergencias, en el cual todos los agentes anteriormente mencionados tienen una función. Se activa un número de teléfono de emergencias que en un principio atienden de forma conjunta una trabajadora social del área de comunitarios con otra trabajadora municipal de 8.00 h. de la mañana a 20.00 h. de la tarde, de lunes a viernes y los fines de semana lo atiende cruz roja y caritas. Quiero aclarar que siempre velando por la responsabilidad y con todo el cuidado que esta pandemia requiere, se decide que una vez por semana y con los EPIS correspondientes (en cumplimiento con la recomendación indicada en dicho R.D.), cruz roja repartirá alimentos no perecederos, a todas aquellas personas que están solas en casa y que tienen bajos o nulos recursos económicos. Después de organizar todo y en sólo dos días, se pone en funcionamiento este número de teléfono el día 18 de marzo a las 8.00 h. de la mañana, recibiendo ya esa misma mañana varias llamadas de usuarios que necesitan ayuda, atiendo desde Cruz Roja las necesidades urgentes que no pueden esperar para el sábado día 21 de marzo, día que en principio se establece para realizar salidas a domicilio. Este sábado día 21 se sale a la calle, como he mencionado antes, con los EPIS correspondientes y homologados que el ayuntamiento pone a disposición de Cruz Roja para hacer dicho servicio, y se atienden a 13 personas, de las cuales a 3 se les dejan alimentos. El domingo día 22 se atienden otras 22 personas, de las cuales a 3 se le deja también alimentación. He de resaltar que este día nos encontramos a algunas personas en condiciones lamentables, que de no ser porque tenemos que entrar a la vivienda a dejar la alimentación, no nos hubiéramos dado cuenta de la realidad y mal estado en el que se encontraban. Esta situación se pone en conocimiento de la directora del centro de Servicios Sociales de la localidad, pidiéndole desde el ayuntamiento que una trabajadora social del municipio se una al retén de emergencias y pueda participar en las intervenciones a pie de calle para valorar los casos más urgentes, puesto que las personas voluntarias que están atendiendo a las necesidades no son profesionales, solamente son voluntarios. Además, no tendría que ser todos los días, solamente para las urgencias. Desde la dirección se comunica al ayuntamiento que eso no puede ser y que se seguirán atendiendo a todas las personas por teléfono. El ayuntamiento insiste en que algunos casos no se pueden atender por teléfono, puesto que no siempre se puede detectar las necesidades. Unido a todo esto, la trabajadora social de comunitarios que en un inicio atendía las llamadas de teléfono de urgencias habilitado en la comisión, se encuentra desbordada (porque la plantilla con la que cuenta el área de comunitarios se encuentra reducida a un profesional), por lo que el ayuntamiento al tener conocimiento de la situación tiene que reforzar apoyo dando dicho móvil a otra de sus trabajadoras municipales para que todas las personas puedan ser atendidas. Al no tener otra respuesta desde la dirección, el ayuntamiento sigue con el protocolo de emergencias atendiendo a todas las personas que llaman a este teléfono. Los próximos días, 23,24,25 y 26 se recogen 18 llamadas las cuales se atienden algunas por teléfono y otras las dejamos para el día 27 que Cruz Roja sale a la calle. El día 27 de marzo se atienden, a pie de calle, a 11 personas de las cuales 6 son personas que residen en algunas de nuestras pedanías (Mogón y Agrupación de Mogón, cuya población es escasa y de muy avanzada edad) En este día Cruz Roja encuentra también algunos casos de abandono, que por supuesto se detectan al entrar al domicilio para dejar los alimentos. El ayuntamiento vuelve a ponerse en contacto con la dirección del Centro de Servicios Sociales para comunicarle que sigue encontrando casos de abandono, tal abandono que uno de los casos atendidos terminó en ingreso hospitalario de la persona puesto que presentaba graves problemas de salud, (situación que se detectó también por la visita a pie de calle, no telefónicamente). Desde la dirección recibimos la misma respuesta que en la llamada anterior, además de hacer constar que estas visitas no son necesarias".

"Al día de hoy, hay 5 comidas a domicilio de todas las personas que se han visitado en estos días, puesto que algunas de ellas ni siquiera tenían cocina para poder cocinar. Se han solicitado de urgencia a 3 personas la ayuda a domicilio, a otras personas q se le había reducido el servicio que ya tenían, se le ha vuelto a dejar completo al detectar que verdaderamente no podían dejar de atenderlos. Estas intervenciones como he indicado anteriormente, son realizadas por personas voluntarias, por lo que SOLICITO Realice las gestiones necesarias para poder coordinarnos de forma adecuada con las trabajadoras sociales de dicho centro, y poder contar con las profesionales para hacer intervenciones correctas en los domicilios. Y faciliten también, puesto que por todos es sabido de la escasez los mismos, de los correspondientes EPIS, para que de esta forma demos cumplimiento a las recomendaciones reflejadas en el Real Decreto arriba mencionado en cuanto a medidas de protección del personal de atención que indica "El voluntariado social tiene un papel relevante en estos momentos pero en ningún caso deberá actuar sin el debido conocimiento, coordinación y autorización públicas. Solo podrá actuar en el seno de entidades y ONG de voluntariado y siempre bajo la supervisión de los servicios sociales municipales u otras autoridades. No se permitirán actuaciones de iniciativa individual o colectiva sin el conocimiento y coordinación de los servicios sociales municipales".

Por su parte, desde la Diputación Provincial se explica que se han tomado medidas para proteger a usuarios y trabajadores, que en este sentido, explica Paqui Medina, diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, que los trabajadores sociales no están descansando en sus casas, a lo que añade que le parece una total falta de respeto que se ponga en duda su trabajo. Explica que hay personal realizando teletrabajo sin dejar a ningún usuario desatendido y que además se mantienen dos personas en cada dentro comarcal, si bien, la dirección en cada caso tiene potestad para ampliar con una persona más en caso de ser necesario.

Asegura que estos días, solo en Villacarrillo, se han atendido mas de 223 solicitudes de información y se le ha recibido solo en este municipio mas de 53 solicitudes de emergencia social.

Medina pide lealtad entre las instituciones, que se mantenga un dialogo fluido y sobre todo, trabajo al unísono para afrontar cualquier situación. Dice que no quiere pararse en polémicas, para trabajar por seguir prestando Servicios Sociales de Calidad.