El PMD y la Universidad analizan la condición física de los almerienses

El Patronato Municipal de Deportes quiere conocer el estado de la condición física y salud de la ciudadanía de Almería y por eso ha encargado a la Universidad de Almería la realización del proyecto ‘Healthy UAL’, a cargo del Grupo de Investigación Sport Research Group (CTS-1024). Enrique García Artero es uno de los investigadores que ha estado inmerso en el estudio y asegura que “se ha evaluado ya a más de 400 personas acerca de su nivel de condición física aeróbica, fuerza muscular, porcentaje de grasa corporal, hábitos de alimentación, consumo de alcohol, tabaquismo, entre otros”.



Los resultados del proyecto, como explica el concejal de Deportes, Juanjo Segura, “nos servirán de referencia a la hora de aplicar políticas deportivas para que toda la población almeriense se encuentre en buen estado de forma”. Un trabajo científico que se enmarca dentro del principal objetivo del PMD, como es “fomentar hábitos saludables y extender la actividad física en todos los segmentos de la ciudadanía”.



Un trabajo a buen ritmo que han tenido que frenar por el confinamiento dictado por el Gobierno de la Nación. En esta línea, los cálculos estadísticos, explica, indican que “hemos de alcanzar una cifra superior a 1.000 participantes, convenientemente repartidos por sexo, edad y código postal, para conseguir que esa muestra sea representativa de toda la ciudad, y que por tanto los resultados se puedan extrapolar al total de la ciudadanía”.



Aunque el confinamiento “retrasará un poco el plan de trabajo”, piensa que no tendrá excesiva influencia en los resultados. “Incluso es posible que encontremos cierto efecto rebote y que la gente empiece a practicar más ejercicio que antes cuando termine el aislamiento”.



Eso no impide que avise de la necesidad de realizar actividad física en estos tiempos de #Quedateencasa. Al respecto, el investigador de Healthy Ual, ha expresado que “se trata de una situación “completamente nueva para todos, pero hemos de poner todo de nuestra parte para no ‘abandonarnos’”, manifiesta. En este aspecto, asegura que “es algo temporal pero al mismo tiempo con la suficiente duración, quizá unas 4-6 semanas, como para dejar una huella si no hacemos algo al respecto”.



Consejos para afrontar el confinamiento

Por este lado, los almerienses deben, “vigilar más que nunca nuestra alimentación”, asegura Enrique García ya que “en esta situación el cuerpo nos va a pedir en mayor medida ciertos caprichos como chocolate, bollería, snacks salados, una cerveza, una copita de vino... Al estar todo el día en casa tenemos una mayor probabilidad de sentirnos tentados. Tenemos todos que poner de nuestra parte una mayor dosis de auto-control y disciplina para no excedernos”.



También, opta por la actividad física y ha resaltado que “hay que intentar moverse en casa todo lo posible. Con las propias tareas del hogar y con el ejercicio físico, lo ideal es siempre contar con la ayuda de un profesional con la cualificación adecuada. En esta línea, felicito al Patronato Municipal de Deportes por el proyecto junto a Paulino Granero proporcionando una tabla diaria para principiantes y otra para avanzados a través del canal de youtube AlkmeriaESDeporte. También existen otras en diferentes plataformas para al menos movernos un poco cada día: hay clases de pilates, de yoga, de zumba, coreografías, meditación guiada, sesiones de entrenamiento usando únicamente tu propio cuerpo o material simple y de andar por casa”.



Enrique García Artero y Grupo de Investigación Sport Research Group (CTS-1024) reanudarán el proyecto ‘Healthy UAL’ en cuanto finalice el confinamiento, con el fin de completar todas las encuestas y, a partir de ahí, analizar la condición física de los almerienses.