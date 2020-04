Suspendidas las ferias de agosto y las Fiestas del Vino de Valdepeñas

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha anunciado que quedan suspendidos todos los festejos y actividades de carácter lúdico, previstas para este 2020. De esta forma, quedan desconvocadas las ferias de agosto, así como las Fiestas del Vino. Con ello, Martín ha subrayado que "todo el presupuesto 2020 queda bloqueado para destinar su totalidad a paliar las consecuencias de la propagación del covid-19".

De esta manera, el edil valdepeñero ha remarcado que "si las circunstancias pudieran, en un futuro, dejar que se celebren estos festejos serían en otro formato". Además, ha adelantado que serían sin el elevado presupuesto que se destina a conciertos para las Fiestas del Vino.

No obstante, Martín ha confirmado que, junto con la suspensión de estas dos citas festivas, también se suprime la celebración de la exposición Internacional de Artes Plásticas de esta localidad. Una cita artística que es de las más importantes en el panorama nacional.

En definitiva, desde el consistorio han tomado la decisión de cancelar cualquier "acto lúdico y de ocio, por lo que, también, quedará suspendida la representación teatral del 6 de junio". Con ello, se pretende destinar toda esta partida presupuestaria para paliar los efectos del coronavirus.

Una medida que busca destinar todos los recursos económicos, de los que dispone este Ayuntamiento, para afrontar los efectos del covid-19. Sin embargo, Martín asegura que "si dentro de dos meses se encuentra una vacuna y se pueden celebrar eventos multitudinarios, celebraremos estas Fiestas pero en un formato muy diferente de como las conocemos".

Esta cancelación de estos festejos llega con varios meses de antelación, ya que el edil socialista ha subrayado que "ahora deberíamos de estar cerrando las fechas con los diferentes artistas pero, ese dinero, es importante para luchar contra esta epidemia, a través de la adquisición de material de protección".

Un presupuesto que se destinará a incrementar los planes de empleo, una vez se supere la crisis sanitaria, así como al pago de los suministros básicos en aquellas personas del municipio más vulnerables. También, este presupuesto irá a implementar diferentes medidas fiscales para ayudar al pequeño comercio y a los autónomos.

Decisión sin consensuar con la oposición política

Además, desde este consistorio han afirmado que "no se ha tomado con el resto de la oposición porque esta medida no es negociable [...] el gobierno local no se va a echar para atrás en esta medida trascendental [...] los recursos irán íntegramente a salir de esta crisis".

Un pronunciamiento que ha hecho Martín para evitar las posteriores críticas de los portavoces políticos de la oposición, en la que, por ejemplo, el principal partido de esta oposición, el Partido Popular, está haciendo una crítica constante a las medidas que está tomando el equipo de gobierno.

Incremento precio material de protección individual

Asimismo, Martín ha querido denunciar que el precio de los materiales de protección individual se ha triplicado en los últimos días "ahora pagamos por un mono hasta 18 euros, cuando, antes, costaba cada uno 4 euros". Por este motivo, el alcalde valdepeñero recalca que "el interventor me dice que es un coste elevado, pero no podemos dejar a los trabajadores sin protección".

Además, este alcalde se ha pronunciado sobre la posible distribución de mascarillas para toda la población, en el caso de que su uso sea obligatorio. En este sentido, ha querido adelantar que "sí las tenemos, las distribuiremos, pero necesitaríamos un volumen de 35.000 mascarillas diarias para garantizar la seguridad de los valdepeñeros y valdepeñeras [...] para que sean conscientes del volumen que es necesario".

Valoración cifra fallecidos por covid-19 del TSJCLM

Una rueda de prensa del edil de esta localidad, en la que, a preguntas de los periodistas, ha valorado los datos de los fallecimientos sospechosos de haber sido por covid-19 (495 en la provincia). Unos fallecimientos en los que no se ha podido corroborar que hayan sido por este virus, puesto que no se les ha practicado la prueba de detección, tal y como ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Martín ha recalcado que "el dato que ha dado la Justicia, lógicamente, no digo que debe ser verdad, es seguro que es verdad, porque si la Justicia no dice la verdad, apaga y vámonos". Datos que apuntan a que los fallecidos por esta epidemia podrían rondar, en la provincia de Ciudad Real y durante el mes de marzo, hasta 900 fallecidos.