"Nos decían que estaba bien, y al día siguiente falleció"

Se llamaba Milagros, tenía 79 años y hace unos días fallecía en la residencia de mayores Ballesol de Alcalá de Henares. Juani, su hija, denuncia en los micrófonos de SER Henares cómo, desde la residencia, pasaron de tranquilizarles y decir que todo iba bien a comunicar su fallecimiento. Todo ocurrió en un plazo de solo seis días durante los cuales, a pesar de estar diariamente en contacto con el centro, nunca les dieron la posibilidad de llevar a su madre al hospital.

Hace unas semanas, “nos comunicaron por teléfono que los residentes se quedaban aislados. Nos pareció bien si era lo mejor para ellos”, relata Juani. “Preguntábamos por la situación de la residencia y nos decían que no había contagios. El día 19 de marzo llamo para saber cómo está mi madre y me comunican que ha tenido febrícula y que se encuentra aislada. Hablo con el médico y me dice que mi madre está perfectamente”, añade.

En los días posteriores, la familia estuvo en contacto con un trabajador de Ballesol, quien le confirmó que “había muchos contagios y que estaban aislados en la segunda planta”. Juani considera que la residencia “ha tomado sus propias decisiones” y denuncia la falta de información hasta, incluso, un día antes del fallecimiento. “El día 23 me comunican que la temperatura es de 36.6. Al día siguiente volvemos a hablar, me dicen que mi madre está muy mala y cuando mi hermana se pone en contacto con ellos por la tarde nos cuentan que ha fallecido”.

En SER Henares nos hemos puesto en contacto con la residencia Ballesol para conocer su visión de los hechos. Reconocen que “es extraño que se produzcan este tipo de situaciones porque hacemos todos los intentos para que la información que proporcionamos a las familias se ajuste a la realidad y sea totalmente transparente. En cualquier caso, no hay que olvidar que las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable y que, en ocasiones, los cambios en su estado de salud pueden producirse muy rápidamente, incluso en situaciones en las que no existe la actual pandemia".

Respecto a si existe la posibilidad de que la familia pueda trasladar a un paciente de la residencia a su domicilio o centro hospitalario, desde Ballesol informan que “nunca han existido impedimentos para que aquellas personas que quisieran abandonar la residencia lo hicieran, si bien es cierto que las últimas instrucciones recibidas desde Sanidad señalan que esa salida de la residencia no debe permitirse cuando, en la misma, existan casos confirmados de Covid-19 o personas con síntomas compatibles con el mismo. Casos que no se pueden confirmar al no existir la posibilidad de realizar pruebas ni a los residentes ni a los profesionales que les atienden”, concluyen.

La falta de información en las residencias de mayores está siendo el principal muro que se encuentran las familias a la hora de conocer el estado de salud de sus familiares. Muchas personas nos cuentan que en varias residencias de la comarca del Henares están estableciendo un número de llamadas limitadas al día o, en otros casos, se proporciona la información a través de grupos de WhatsApp.