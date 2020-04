Barcelona no podrá incinerar a todos los difuntos

Barcelona alerta que a partir del miércoles no podrá atender todas las peticiones de incineración porque en las últimas dos semanas se han disparado del 54% habitual al 78%. Los cadáveres que no se puedan quemar se enterrarán y las familias podrán pedir la incineración dos años después.

Con la crisis del coronavirus prácticamente ocho de cada 10 familias optan por la incineración y los crematorios, aunque funcionan 24 horas al día, no dan abasto. Se ha establecido una lista de espera y se ha ampliado la capacidad de los depósitos de cadáveres que pueden acoger hasta 1.400 féretros. Pero el Ayuntamiento entiende que se está llegando al límite de lo que es una espera razonable. Y por eso, si el número de defunciones no baja considerablemente, la previsión es que a partir del miércoles no se puedan atender todas las peticiones de cremación.

El concejal Eloi Badia ha explicado que las cosas podrían cambiar si el número de defunciones baja considerablemente o si crece el número de familias que optan por el entierro. Pero con los datos de hoy, a partir del miércoles, algunas personas recibirán la noticia de que no podrán incinerar a su familiar muerto. La opción que se les plantea es un entierro provisional. Pasado dos años podrán hacer la cremación sin coste, porque será asumido por el Ayuntamiento de Barcelona.

Con la limitación de las cremaciones, el número de entierros crecerá y esto obligará también a aplicar algunos cambios en los cementerios de la ciudad. Eloi Badia ha explicado que, hasta ahora, se ha permitido la presencia de un máximo de tres personas en la inhumación, pero que a partir de ahora ningún familiar podrá asistir al entierro. Esto se hace para agilizar las actuaciones e incrementar la capacidad de los cementerios para hacer inhumaciones.

Barcelona tiene cuatro hornos crematorios actualmente y en unos 10 días incorporará un quinto.