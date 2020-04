Des de la proximitat i amb solidaritat: totes i tots per Alcoi

Proximitat, eixa és la paraula que ens guia. Una proximitat de la qual el COVID-19 ens ha privat físicament, obligant-nos a aïllar-nos socialment. Un enemic invisible i desconegut que, des del minut u, l’Ajuntament d’Alcoi ha intentat combatre amb tots els recursos al seu abast, humans i econòmics. Perquè vivim temps incerts però, també, moments únics que marcaran la nostra història i que requereixen respostes, mesures concretes i feina constant per ajudar des de la proximitat, primer als més vulnerables i després, a totes i tots, a eixes alcoianes i alcoians que estan donant el millor de si mateixos.

Sabem que en una situació d’excepcionalitat com aquesta necessitem, més que mai, que l’administració més propera als ciutadans, la que millor coneix les peculiaritats i realitats del territori, escolte, responga, i cree nous recursos i ajudes per a les persones que viuen soles, per a les famílies, pels autònoms, els treballadors i els que no tenen feina, sempre des de les possibilitats i recursos que té una entitat local com Alcoi.

A la nostra ciutat, des del primer moment d’aquesta crisi, hem posat en marxa nous recursos per poder atendre a les persones més vulnerables. Aquestes noves mesures han suposat repartir un catering que arriba setmanalment a 103 alumnes, que ja no tenen menjador escolar, perquè eixes xiquetes i xiquets continuen tenint una dieta saludable. Vam posar en marxa el Centre Social de la Zona Nord, per donar sostre, calefacció i dutxa a persones sense recursos d’habitatge amb la col·laboració de Creu Roja. Una col·laboració que també realitzem per repartir aliments no peribles i que, en dues setmanes, ha repartit subministres a 393 persones. Atenent, també a prop d’una vintena de persones majors que viuen soles, sense família a la ciutat, i que necessiten llençar la brossa, comprar aliments o medicaments.

Unes noves ajudes, per estar a prop d’eixes persones, sense oblidar, tampoc, l’atenció a la resta d’usuaris. Usuaris de dependència, de serveis socials, de violència masclista i altres àrees, que les i els treballadors municipals segueixen atenent amb el contacte telefònic i presencial si és necessari. Una resposta que, com sempre, compartim amb tantes entitats socials que treballen incansables per arribar a tothom, cadascuna en el seu àmbit. Unes entitats socials que sempre estan i a les quals vull agrair personalment, a cada voluntari, amb noms i cognoms, amb enorme gratitud, la seua tasca impagable.

Ajudes també per als autònoms i treballadors que ja estem desenvolupant de la mà de la Càmara de Comerç d’Alcoi i FEDAC, perquè entenem que aquesta situació té molts vessants que hem de cobrir. Connexió constant també, amb altres administracions per escoltar les recomanacions, per complir les mesures i per demanar i rebre l’ajuda necessària i els recursos que els ajuntaments no tenim, garantint, per exemple, la desinfecció de llocs com els centres sanitaris, els de majors i altres edificis prioritaris.

Una proximitat també que, des del primer dia, hem volgut que tinguera en compte a tot Alcoi, escoltant de manera directa els dubtes i preguntes de les alcoianes i alcoians, i acompanyant a través del telèfon a les nostres veïnes i veïns. Per això vam habilitar només començar la quarantena, el telèfon 900750071, de 8 a 20 hores, atenent la primera setmana, 750 cridades, i havent rebut, fins avui, més de 2.500 telefonades. Un telèfon d’informació general al que hem sumat, un telèfon especial d’atenció psicològica, 965537206, perquè cap persona se senta sola.

I a tot açò, sumem també, per descomptat, la solidaritat. La societat alcoiana s’ha bolcat per ajudar i aportar, en aquestes tres setmanes, material per als herois sanitaris que estan en primera línia de batalla, posant els nostres recursos per a coordinar, arreplegar i repartir eixe material, fent de pont entre els donants, empreses i entitats, i l’àrea de salut d’Alcoi. Més de 60 donacions hem gestionat amb els recursos municipals de materials com hidrogels, mascaretes, roba de llit i tovalloles, guants, begudes i serveis com neteja, impressió, maquinària.. Una solidaritat, l’alcoiana, que mai defrauda.

Proximitat per entendre la situació de cadascú però també per fer complir les mesures comunes, si és necessari amb sancions, per a protegir-nos a totes i tots. I proximitat també, perquè és també molt necessària, per a aplaudir, per animar, per recordar que açò passarà, que Alcoi ho superarà, perquè hui estem més a prop del final. Treballant per minimitzar i ajudar, donant el millor de nosaltres a aquells que més s’ho mereixen, les alcoianes i els alcoians.

Vivim temps incerts que ens obliguen a ser la millor versió de nosaltres mateixos, a no deixar a ningú en el camí i a lluitar units, convençuts que guanyarem. No ho dubtem, podem. Des de la proximitat i amb la solidaritat, totes i tots per Alcoi!