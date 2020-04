Moltes gràcies, Jordi Martínez

Divendres 27 de març a primera hora del matí vaig traslladar la consulta al govern municipal de que si s’havien plantejat medicalitzar el geriàtric Domus-Vi. Ho vaig fer a través de dues vies: a un xat que compartim junt amb 5 portaveus municipals més i, en no rebre resposta, passades unes hores, directament al Sr. Alcalde. El Sr. Francés em va afirmar que no es plantejaven aquesta medicalització. El Sr. Martínez també em va contestar poc després al mateix xat compartit amb la resta de grups polítics, comentant que l’alcalde ja m’havia respost. Aleshores vaig fer una proposta pública al respecte. A Guanyar sabem que estem en una democràcia i que podem expressar les nostres idees lliurement sempre i quan estiguen fonamentades, i aquesta ho estava a partir d’un munt de documents que havíem llegit i a partir de la consulta que havíem fet al govern municipal.

Dimarts 31 de març, 5 dies després de la nostra consulta al govern municipal, el senyor Martínez ens respon a través d’una nota de premsa. I ens diu que des del dia 17 de març la residència Domus Vi està medicalitzada, aprofitant per llançar (com és habitual) desqualificacions contra la meua persona, acusant-me de no haver consultat la qüestió abans de parlar públicament. O siga, mentint.

La veritat és que no podem estar més agraïts. Ens alegrem molt que les persones que a aquest centre estan patint tan terrible situació disposen de mitjans tècnics i humans per fer front al brot més letal de tot l’Estat. No teníem un altre objectiu amb la nostra proposta. I agraïm enormement la feina d’aquests professionals.

També m’agradaria donar les gràcies a Jordi Martínez per haver-me contestat a través d’un comunicat de premsa del PSOE enviat als mitjans. Hauria estat massa incòmode, per inusual, rebre una resposta directa i senzilla, pròpia d’una democràcia: ha estat molt millor comprovar com decideixen atacar-me de forma personal manipulant i mentint davant l’opinió pública. I això, en uns moments com els que estem vivint, ens tranquil·litza molt. El més important ací i ara és salvar la imatge del PSOE, clar que sí.

Moltes gràcies, senyor Martínez, per haver convertit una proposta que tenia un únic objectiu, aconseguir les millors condicions possibles per a les persones que han patit el pitjor brot de coronavirus que fins ara coneixem, en una qüestió partidista. Gràcies, perquè és just el que ara necessita la ciutat: que els polítics es barallen. Fins al dimarts CAP partit polític d’aquesta ciutat ha fet CAP crítica a la seua gestió. No hi havia a nivell local cap atac polític. Però, ah, ací està Jordi Martínez, encetant la picabaralla política. Gràcies, senyor Martínez: és just això els que ens demanda la ciutadania.

Gràcies, moltes gràcies, senyor Martínez, per recordar-nos quin és el paper que vostès volen per a Guanyar Alcoi i per a l’oposició: el de callar. Gràcies per recordar-nos que les persones que ens han votat no tenen dret a sentir-se representades; per repetir-nos, com sempre fan, que formar part de l’oposició no ens dóna cap dret a expressar les propostes que considerem que milloraran la vida dels nostres veïns i veïnes. Gràcies per reescriure la democràcia, senyor Martínez.

Sobretot, moltíssimes gràcies, senyor Martínez, per evidenciar tant clarament quin ús fan de la informació que els arriba. És sorprenent que la rotunditat de la resposta del dia 31 no es donara el dia 27, quan a més a més feia ja 10 dies que la residència estava medicalitzada segons les seues pròpies paraules. No ho sabia ni vostè ni l’alcalde? Ho sabia i no ens ho volia dir? No creu que potser ho devien de conèixer les famílies afectades que només fan que demanar més informació? Com s’expliquen tants dies de silenci?

Mire senyor Martínez, no sé quina habilitat té per a embrutar un tema tan senzill com que la ciutadania necessita la millor de les atencions, especialment en moments tant greus com els que estem passant. I en aquesta atenció hi entra poder estar informats i que els nostres governants siguen suficientment intel·ligents per a demanar la informació i saber com gestionar-la. L’últim que nosaltres volíem era el titular que vostè ens ha donat. Ha aconseguit que la notícia siga ‘Martínez respon a Guanyar’, i no altres com ‘Domus-Vi per fi compta amb els mitjans i recursos que necessiten els seus residents’. A nosaltres era precisament açò l’únic que ens importava. Llàstima que no van ser capaços de contestar quan els ho vam preguntar cinc dies abans. Ni vostè ni l’alcalde. Per la raó que siga.